Parte la raccolta firme per abolire la caccia

TUTTI POSSIAMO ESSERE PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO E MIGLIORARE LA STORIA, BASTA VOLERLO ! Dal 1 luglio a fine settembre inizia la raccolta firme per abolire la caccia, si può firmare recandosi all’Ufficio Elettorale del proprio Comune o presso i banchetti nelle piazze di centinaia di città in tutto il Paese. La Conferenza Stampa per la presentazione e promozione del Referendum 2021 SÌ ABOLIAMO LA CACCIA si terrà venerdì 02 luglio 2021 ore 10.00 presso la Sala Piccola della Protomoteca in Campidoglio, grazie all’ospitalità e sostegno del presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco. Saranno presenti: la Sindaca Raggi e alcuni parlamentari che sostengono l’iniziativa, giornalisti Rai e Mediaset, alcuno personaggi del mondo dello spettacolo che promuovono il referendum, rappresentanti delle associazioni animaliste e ambientaliste. La caccia è un’attività violenta, cruenta, sanguinaria; provoca ingenti danni ambientali per i milioni di pallini di piombo e cartucce che vengono abbandonate sul terreno dai cacciatori ed inquinano campagne e falde acquifere; è responsabile di uno sperpero di decine di milioni di euro di denaro pubblico per il ripopolamento degli animali selvatici. Alla fine della stagione di caccia, nel mese di febbraio si verifica un ingente abbandono di cani utilizzati dai cacciatori, come registrato dalle Regioni; le stesse federazioni sportive di tiro (al volo, carabina, pistola, arco, balestra) rifiutano la presenza e la partecipazione di cacciatori o anche di persone che abbiano ucciso un solo animali. Ritengo non sia affatto educativo per i minori che crescono in famiglie dove sono presenti i cacciatori, che tentano di travisare il significato della caccia come una passione per a natura e gli animali, senza considerare la pericolosa abitudine alla violenza che potrebbe provocare problemi e danni ai minori che sin da piccoli sono amanti degli animali. Di seguito il link del testo referendario depositato il 21/05 u.s. in Cassazione e pubblicato sulla G.U.: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-22&atto.codiceRedazionale=21A03225&elenco30giorni=false A questo link il Comunicato Stampa ufficiale del Comitato Referendum Sì Aboliamo la Caccia. Pier Paolo Cirillo – Vice Presidente Responsabile Ufficio Stampa Comitato Sì Aboliamo la Caccia tel. 3664656275

Facebook – pec: pp.cirillo@pec.it Sito Web – www.referendumsiaboliamolacaccia.it Facebook – https://www.facebook.com/ComitatoSiAboliamolaCaccia Cod. Fisc.: 91028000024