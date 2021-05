Villasimius: sanzionati per il mancato rispetto delle norme anticovid

Stanotte attorno alle ore 3:20 a Villasimius, in località “Belvedere Capo Boi”, i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno fermato due ragazzi 23enni che viaggiavano all’interno di un’autovettura Renault Twingo di proprietà del padre di uno di questi.

Si tratta di due amici, entrambi del luogo e disoccupati, evidentemente stanchi delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da coronavirus. Dal momento che il “liberi tutti” ancora non c’è stato è uscire di notte è tuttora vietato, visto che i due ragazzi non hanno saputo fornire una ragionevole giustificazione sulla necessità della loro presenza in quella località a quell’ora, sono stati entrambi segnalati alla Prefettura di Cagliari con tanto di sanzione amministrativa pecuniaria da €400 così come previsto in tali circostanze.

Michele Tamponi