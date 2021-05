Quartu Sant’Elena. Convocazione Consiglio Comunale per martedì 18 maggio 2021 alle ore 18:30 

Convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, su richiesta del Sig. Sindaco motivata da somma urgenza (prot. n.32945 del 14.05.2021) è convocato per il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 18.30 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 18.30 in seconda convocazione.

La seduta avrà luogo presso l’aula consiliare nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID – 19 (DPCM 24 ottobre 2020 art. 1, comma 9 lett. o) – distanza interpersonale di almeno un metro e dispositivo di protezione individuale (mascherina) e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 29.10.2020 prot. 72971, con il seguente ordine del giorno:

1. Prop. deliberazione C.C. n.67 del 12.05.2021 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023-art. 175 comma 2 d.lgs. 267/2000 – Applicazione avanzo di amministrazione 2020 e richieste varieVariazione n_1”;

2. Prop. deliberazione C.C. n.68 del 12.05.2021 recante: “Interventi straordinari per supportare la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali fortemente compromesse dall’attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19”.