LIFE SeaForest. Iniziano le attività di monitoraggio

Nel periodo compreso nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2021 verranno effettuate attività di monitoraggio del progetto LIFE SeaForest, all’interno degli specchi acquei delimitati dai punti riportati.

L’intervento verrà effettuato avvalendosi del Nucleo Carabinieri Subacquei Sardegna e della M/N MIZAR, iscritta al n. LM 1799 dei RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei rilievi, all’interno dello specchio acqueo è vietato il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività non inerente gli interventi in argomento.

Il Direttore dei lavori, dovrà:

– verificare, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

– comunicare alla Sala Operativa di questo Comando, telefonicamente al numero 0789.736709 e/o via radio VHF, la zona interessata dai rilievi, l’ora di inizio e termine delle attività;

– assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente durante le ore diurne, in condizioni meteo marine favorevoli;

– assicurare che il personale in attività subacquea sia costantemente e regolarmente segnalato (pallone galleggiante con bandiera rossa e fascia diagonale bianca);

– garantire che durante le operazioni di cui sopra, venga assicurato un servizio di vedetta con idoneo mezzo nautico, che segnali alle unità eventualmente in transito in prossimità dell’area, la presenza di operatori subacquei in attività di immersione;

– informare tempestivamente questa Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese dei lavori;

– interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;

– sospendere ogni tipologia di indagine nel caso in cui durante tali attività, venissero rinvenuti oggetti pericolosi o presunti tali, reperti di particolare valore storico e/o archeologico, informando tempestivamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto;

– segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

– mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, anche al fine di assicurare eventuali contatti con unità in transito;

– garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all’Autorità Marittima;

– al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione.

Il conduttore dell’unità impegnatanell’esecuzione dei rilievi dovrà:

– segnalare le operazioni con la bandiera “Delta” (Tenersi a distanza; sto manovrando con difficoltà) del C.I.S.;

– mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con le unità in transito;

– garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all’Autorità marittima;

– mostrare i segnali previsti dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

advertisement

I comandanti/conduttori delle unità eventualmente in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno:

– prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza indicata dall’unità operante;

– mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante;

– adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il Committente e la Ditta Esecutrice dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori.