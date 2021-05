Femminicidi: Mura (Pd), lavoro donne è antidoto contro spirale violenza

Report Viminale su omicidi volontari legati a violenza di genere

“Aumentare l’occupazione femminile può essere un antidoto efficace alla spirale della violenza domestica e alla piaga dei femminicidi: essere libere e autonome anche economicamente permette alle donne di fare scelte altrimenti impossibili e di sottrarsi a situazioni a rischio”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), alla luce del report pubblicato sul sito web del Viminale dedicato agli “omicidi volontari legati al fenomeno della violenza di genere” che segnala un aumento dei femminicidi pari al +4% nei primi quattro mesi del 2021 rispetto all’analogo periodo del 2020.

Per la deputata dem “serve rafforzare il welfare di prossimità per sostenere le donne che lavorano e per monitorare dinamiche famigliari che troppo spesso sfuggono e sfociano in violenza domestica. Sul fronte della protezione serve misurare la ‘povertà e la soggezione femminile’ all’interno di contesti famigliari che, sulla base degli attuali parametri, sono considerati non bisognosi degli interventi sociali. Sono i contesti – conclude – in cui più che altrove attecchisce la violenza”.