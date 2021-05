“Everlasting” di Juliette Pierce, ora in Italia

Edizioni Piuma porta in Italia il bestseller francese “Everlasting” di Juliette Pierce

“L’amore non è mai mancato. È sempre stato lì. Sempre in agguato nelle anime, alla ricerca di un’apertura per fiorire. Le persone si amano tanto quanto si odiano, tanto velocemente quanto la vita viene strappata via”.

Dal 5 maggio in libreria, il romanzo oggi bestseller Amazon Francia top100 “Everlasting” della giovane autrice Juliette Pierce arriva in Italia grazie a Edizioni Piuma, con la traduzione di Alessandra Florio.

Sempre più connessi, sempre più esposti sul web e sui social, viviamo in un continuo assottigliamento della privacy e della nostra identità. Le informazioni su di noi sono facilmente reperibili controllate e sfruttate a fini commerciali. Ma non deve spaventare questo mondo, bisogna imparare a mapparlo e a capire dove ci troviamo o con chi abbiamo a che fare.

L’importante, al momento, è saper gestire meglio cosa vogliamo far sapere di noi. La sfida è di riuscire a mantenere una propria capacità decisionale e non lasciarsi impigrire dai software che ormai elaborano davvero di tutto.

Questi sono alcuni degli interrogativi che Edizioni Piuma si è posta durante la ricerca di nuove storie da pubblicare e le risposte sono arrivate proprio quando ha ascoltato la trama di questo libro.

“Con Everlasting – ha dichiarato l’editrice Francesca Di Martino – Edizioni Piuma allarga la linea editoriale da {I Codici} a {I Codici} XL, dedicata a un pubblico più grande dei Young Adult. Per noi è uno spazio ideale per affrontare tematiche più vicine ai sentimenti dei ragazzi, raccontati attraverso il genere fantascientifico, distopico e solarpunk.

Il romanzo oggi è bestseller Amazon Francia top100 e siamo molto felici di averlo tradotto per l’Italia. Everlasting racchiude in sé delle problematiche fortissime per gli adolescenti. Ne citiamo alcune: dare tutto per l’amore, se esiste o meno un’anima gemella, la dipendenza a volte pericolosa dalle tecnologie, l’identità sociale. Sono tutte domande su come la scienza influisca e, a volte esageri, nell’organizzare la vita dell’uomo, intuizioni che travolgono il lettore nello scorrere la storia avvincente.

Juliette Pierce è un’autrice giovane, nata nel mondo digitale, possiede una scrittura fresca e veloce, vicina al linguaggio che appartiene alla sua generazione, per questo in grado di suscitare e toccare corde emotive davvero delicate”.

“Ho scelto il titolo Everlasting – ha spiegato l’autrice – prima di tutto perché mi piace molto, lo trovo breve, incisivo, ed è una parola inglese che tutti conoscono, per non parlare del fatto che racchiude il significato centrale della storia. È il nome dell’azienda che ha creato il famoso algoritmo, Soulmates, per trovare l’anima gemella. Per me Everlasting racchiude la domanda: fino a punto sei disposta a spingerti per amore?”

Titolo: EVERLASTING

Autrice: Juliette Pierce

Casa Editrice: Edizioni Piuma

Collana: {I Codici} XL

Traduzione: Alessandra Florio

Cover: Lysiah Maro

Età: 14 +

Pagine: 510

Formato: 14,8×21 cm

Brossura

Prezzo: € 20,00

ISBN: 978-88-97443-33-9

Distribuzione: ALI Agenzia Libraria Internazionale

Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZmkLlhbhSBI

Sinossi

In un domani distopico, l’umanità si affida a dei software futuristici per risolvere il problema delle nascite e scongiurare il declino inesorabile della specie umana, iniziato purtroppo dopo terribili conflitti. Ed è in questo complesso scenario che Everlasting, un’immensa multinazionale, vende alla gente un software rivoluzionario di sua proprietà. Si tratta di Soulmates, una sofisticata macchina ipertecnologica in grado di trovare l’anima gemella, grazie a un complesso algoritmo.

Ogni individuo può innestare nel proprio corpo dei nanorobot che mettono in contatto il soggetto stesso direttamente con l’anima gemella, calcolata ovviamente in modo artificiale. Quando i sofisticati nanorobot trovano una corrispondenza, lasciano partire la connessione attraverso un tatuaggio sottocutaneo che riporta il nome del compagno da amare. Ma per As non accade ancora.

As è una ragazza introversa con problemi relazionali. Per lei non esiste una sola corrispondenza all’interno del programma, per questo è condannata a vivere da sola, come una reietta, perché la società ricca, che vive nell’Upside, emargina chi non può procreare. Un giorno, arriva un’occasione irripetibile.

As viene reclutata per testare una versione di prova di un nuovo aggiornamento di Soulmates. Ma invece di andare per il verso giusto, le cose prendono una piega inaspettata. As entra nel gruppo di ragazzi che deve provare la fase tester del programma. Le cavie umane rispondono con reazione strane, fino a quando un evento tragico non scatenerà un’insurrezione.

As è costretta a fuggire durante una sparatoria con uno dei dottori che sembra volerla aiutare. Si tratta di Ellis, un uomo misterioso che nasconde un passato doloroso, di cui non ha mai parlato. C’è dell’altro però.

Ellis in realtà appartiene alle frange di ribelli che vogliono distruggere Soulmates, vivono nell’ombra fuori dalla città. In questa nuovo scenario As, suo malgrado, sarà costretta a scoprire parti del suo passato per niente piacevoli, riguardanti la morte del padre.

Dovrà anche affrontare sua madre, per chiarire delle tensioni profonde, ma soprattutto dovrà affrontare sé stessa, le sue paure e i sentimenti irrisolti della sua vita. Tutto questo per colpa di un folle programma, perché, si sa, ogni sistema ha i suoi difetti e starà a lei scoprire quali.

Biografia autore – Juliette Pierce

Juliette Pierce è nata nel 1996 ad Ambilly, in Francia.

Grande appassionata, Juliette ama il mondo di Harry Potter, conosce a memoria le Tre Leggi della Robotica di Asimov, fa parte della fazione “Intrepida” e sogna di entrare in grandi comunità di fan del genere fantastico.

La scrittura è sempre stata la sua passione ed Everlasting, il suo romanzo di esordio, racchiude in sé gli elementi del suo genere preferito: la fantascienza. Curiosa di tutto, scrive, legge, ama immergersi nella musica, nei film e nelle serie tv, che divora, ma soprattutto viaggia per trovare le sue ispirazioni per i libri che continua a scrivere e pubblicare.

La casa editrice – Edizioni Piuma

Edizioni Piuma è una casa editrice indipendente. L’impegno che si pone è quello di pubblicare storie di qualità, che ne rispettino la visione. È necessario misurarsi e rinnovarsi velocemente per stare vicino ai giovani lettori, per accompagnarli nella loro crescita, e cercare di regalare emozioni o spunti mai scontati o banali.