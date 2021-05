Dal 10 maggio Unica Radio parla sardo alle 10 del mattino ed in replica alle 22 con Alessio Su Maistu. Uno spazio di notizie ed approfondimenti in lingua sarda dal nostro territorio.

Prende il via su Unica Radio il programma in lingua sarda, promosso e finanziato dalla Regione Sardegna, per promuovere e valorizzare la lingua sarda. Un progetto realizzato dall’emittente studentesca universitaria di Cagliari con la voce e la collaborazione giornalistica di Alessio Mura in arte “Su Maistu”.

Il progetto per i giovani.

Utilizzare la lingua sarda nei contesti quotidiani anche informali per veicolare notizie, informazioni culturali provenienti dal nostro territorio e anche aggiornamenti dal mondo musicale per coinvolgere un pubblico più giovane. Il sardo è una lingua viva che deve essere veicolata anche nei media attraverso il suo uso quotidiano.

Un progetto di valorizzazione linguistica del sardo che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10 e la sera, in replica, alle ore 22. Si parlerà di attualità, cultura, mostre ed arte presenti sul nostro territorio e molto altro ancora. Tra le finalità del nostro progetto vi è quello di utilizzare la lingua sarda in diversi contesti quotidiani, non sono informali.

La conduzione è affidata ad Alessio Mura, in arte Su Maistu, pioniere del rap in Sardegna che da sempre ha valorizzato nei suoi lavori musicali la lingua e la tradizione sarda. Un programma radiofonico che terrà compagnia gli ascoltatori dando loro informazioni sul nostro territorio e sulle iniziative culturali in programma.

Ogni appuntamento verrà pubblicato in podcast sul portale www.unicaradio.it così da poter essere riascoltato. Sarà inoltre disponibile sulle piattaforme di Google Podcast e Spotify.

Unica Radio è la prima radio universitaria italiana a trasmettere in DAB+ grazie all’accordo con il consorzio Digital Radio Group e l’emittente. A distanza di poco più di un anno dal suo passaggio sul digitale il bacino dell’emittente universitaria di Cagliari cresce aumentando il suo pubblico e territorio.

Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna annualità 2020/2021. Legge regionale n. 22 del 2018, art. 22 “IMPRENTAS”: contributi per utilizzo lingua sarda, linea C.