Da Cdm via libera al coprifuoco alle 23, stop dal 21 giugno

Da Cdm via libera al coprifuoco. Il coprifuoco ha le ore contate. “Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture.

Da Cdm via libera al coprifuoco. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 già da domani e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese”. L’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del consiglio dei Ministri. La cabina di regia, guidata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ha dato l’ok, all’unanimità, allo slittamento alle 23 del coprifuoco, a partire da domani.

I dati su contagi e vaccinazioni degli ultimi giorni parlano chiaro: l’epidemia sta rallentando, aumentano le persone immunizzate e si possono programmare le riaperture e le riprese delle attività ferme. Sono allo studio anche ipotesi di deroga al coprifuoco per tifosi e spettatori di manifestazioni sportive.

Secondo quanto deciso al tavolo di Governo e Regioni, dal 7 giugno si potrà rientrare alle 24 e dal 21 è prevista l’abolizione del coprifuoco. Regole che valgono per le regioni in zona gialla, tutte in questa settimana, ma se i numeri confermeranno questo trend positivo, da lunedì molte regioni potranno entrare in zona bianca, dove a valere saranno solo le regole di comportamento, mascherina indossata anche all’aperto, distanziamento e divieto di assembramenti.

Dal primo giugno ristoranti e bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso, dal 22 maggio riapriranno i centri commerciali anche nei weekend e nei prefestivi e festivi, ricevimenti di matrimonio a partire dal 15, probabilmente con il ‘green pass’ degli ospiti: tampone negativo, certificato di avvenuta guarigione dal Covid o vaccinazione.

Soddisfazione per le nuove regole arriva dalle forze di centrodestra: “Il coprifuoco si sposta avanti di un’ora, poi sarà eliminato. Ci sono regole e date per i matrimoni e la riapertura delle strutture sportive come chiesto da Forza Italia. Per garantire la sicurezza sanitaria non servono inutili eccessi, ma regole proporzionate ai rischi”, dice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

Per il capogruppo in Senato di Italia Viva, Davide Faraone, “bene la road map con date precise che da certezze alle attivita’. Bene in particolare che sia stata accolta la nostra richiesta sui centri commerciali aperti nel fine settimana, sulla ristorazione e gli eventi e la spinta per il Green pass. Il coprifuoco zero nelle regioni bianche spingerà ancora di più le regioni a vaccinare a tappeto: la strada verso la riapertura è ormai tracciata”.