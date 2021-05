Cabras. Nasce il programma di cooperazione tra il Sinis e le Baronie

Nasce il programma di cooperazione tra il Sinis e le Baronie.

Finanziato il programma di cooperazione denominato “Sinis -Tepilora Experience”, che ha come protagonisti il GAL Sinis, capofila del progetto, il GAL Nuorese Baronia, l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis –Isola di Mal di Ventre” e il Parco Naturale Regionale di Tepilora.

“L’obiettivo del progetto Sinis Tepilora Experience, – afferma il Presidente del GAL Sinis, Alessandro Murana – è quello di promuovere lo sviluppo e la gestione sostenibile del turismo nelle due macro aree di rilevanza strategica individuate dal POR FESR Sardegna 2014/2020, a cui sono seguiti gli Accordi di Programma Quadro tra l’Assessorato alla Programmazione e le Istituzioni locali del territorio dei Comuni dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola del Mal di Ventre e del territorio dei Comuni del Parco Regionale di Tepilora, per i rispettivi Progetti di Sviluppo Territoriale.

“Il Network – prosegue Alessandro Murana – intende migliorare la qualità della vita delle comunità ricadenti nelle aree del Gal Sinis e del Gal Nuorese Baronia, puntando alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio naturale e culturale, creando una rete strategica tra costa e aree interne, in grado di attivare sinergie e sperimentare un nuovo modello di collaborazione capace di delineare un’offerta integrata del territorio, con il coinvolgimento determinante degli operatori economici e sociali”.

advertisement

“Con il Progetto di Cooperazione, finanziato con la sottomisura 19.3.1 con un contributo totale di 130.000,00 euro, attraverso l’esperienza dell’AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, nel Parco Naturale Regionale di Tepilora – ha aggiunto il Direttore del GAL Sinis, Cristiano Deiana – verrà avviato il percorso di candidatura per il conseguimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), implementando la metodologia e la strategia di sviluppo sostenibile in tutto il territorio delle aree protette”.

“Con l’adozione di una metodologia comune e allo scambio delle buone prassi sperimentate, – prosegue il Direttore del GAL Sinis, Cristiano Deiana – il presente progetto prevede la promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale del Sinis e del Tepilora, attraverso l’individuazione di itinerari tematici nelle due aree protette, degli Study Visit tematici, di specifici Fam trip e un’azione di marketing territoriale e campagna di comunicazione dedicata”.