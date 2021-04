Vittoria sudata dell’Atalanta, vincono Napoli e Lazio, frenata Roma

PALERMO (ITALPRESS) – Atalanta e Napoli fanno tre passi verso la Champions, accorciando sul Milan fermato dalla Samp.

La Dea la spunta per 3-2 sull’Udinese: una doppietta di Muriel mette la gara in discesa per gli orobici, Pereyra accorcia ma nella ripresa arriva il tris di Zapata. Inutile il gol di Stryger Larsen.