Vaccinazioni a Quartu, nuovo servizio di accompagnamento per cittadini non autosufficienti

Dal 15 aprile prende avvio il servizio di trasporto gratuito per i cittadini non autosufficienti che necessitano di accompagnamento al centro vaccini di via Beethoven.

L’Amministrazione ha messo a disposizione un furgoncino attrezzato per il trasporto disabili che sarà affidato ai volontari dell’SOS Quartu, ai quali verrà demandata anche la gestione delle prenotazioni, attraverso un numero telefonico dedicato.

I cittadini con difficoltà di deambulazione e privi di accompagnamento potranno richiedere il servizio al numero 392 0572245, attivo dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 18.00. Il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini residenti a Quartu e già in possesso di prenotazione vaccinale da parte dell’Ats.