Oristano: tante iniziative per la Festa Liberazione del 25 aprile

Un ricco programma di iniziative ad Oristano per la Festa nazionale del 25 aprile 2021.

Nonostante le restrizioni dovuta all’emergenza sanitaria e in linea con le norme che vietano gli assembramenti e impongono il distanziamento sociale, l’ANPI e le istituzioni locali onoreranno la Festa della Liberazione dal nazifascismo con eventi in presenza e conferenze sul web.

La giornata sarà aperta alle 10 al Centro Giovani intitolato alla memoria di Flavio Busonera, il partigiano combattente oristanese trucidato dai fascisti a Padova il 17 agosto 1944. Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu, il Vice Prefetto Danila Congia e il Presidente dell’ANPI di Carla Cossu deporranno una corona di fiori e leggeranno i nomi dei partigiani di Oristano.

Alle 10,15 e alle 10,45 analoghe iniziative si svolgeranno al Parco della Resistenza di viale Repubblica e davanti al monumento ai Caduti di Piazza Mariano.

L’ANPI di Oristano ha programmato anche una non stop di conferenze e dialoghi in diretta e registrati sul tema della Resistenza e dell’Antifascismo.

Dalle 8 alle 20 le attività celebrative dell’ANPI di Oristano saranno visibili sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCoZ63vRxqOB1tKgQ8XVT5Ag e sulla pagina Facebook dell’associazione.

In collaborazione col Comando provinciale dei Carabinieri e con il Tenente Colonello Erasmo Fontana sarà trasmessa la conferenza dal titolo “Il ruolo dei Carabinieri della provincia di Oristano nella Lotta di Liberazione dal nazifascismo” nel corso della quale saranno ricordati in particolare, tra i 25 carabinieri-partigiani della nostra Provincia, il Maresciallo Antonio Raga (nato a Bosa) e Giovanni Mongili (nato a Sedilo), caduto in Jugoslavia in combattimento contro i nazifascisti.

In collaborazione con la CGIL e con il segretario Andrea Sanna sarà trasmessa la conferenza dal titolo “Resistenza, ricostruzione, Costituzione e solidarietà ieri e oggi”.