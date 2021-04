Oristano: bando per 93 loculi ai cimiteri di Nuraxinieddu e San Pietro

Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando di gara per la realizzazione di 93 loculi nei cimiteri di Nuraxinieddu ed in quello di San Pietro in città.

L’importo dei lavori è di 75 mila 501 euro soggetto a ribasso.

La presentazione delle offerte deve essere effettuata dalle imprese sul sistema SardegnaCat entro il 25/04/2021.

“Questo progetto è lo stralcio di uno studio più ampio sul cimitero San Pietro cui si somma anche un intervento per il cimitero di Nuraxinieddu – precisano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. Del piano generale sono già stati realizzati altri lotti funzionali. Oggi, essendo pressoché esauriti i posti per le tumulazioni realizzati con i precedenti interventi, è stato redatto un progetto articolato su un arco temporale della durata di tre anni, per la realizzazione di nuovi loculi in numero sufficiente alle esigenze”.

“Nel cimitero San Pietro in Oristano è prevista la realizzazione di una batteria di 81 loculi e la platea completa della batteria e della pavimentazione in calcestruzzo cementizio ai due lati della batteria – proseguono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Pinna -.

advertisement

Nel cimitero di Nuraxinieddu è prevista la realizzazione di una batteria di 12 loculi, della pavimentazione in calcestruzzo cementizio di fronte alla batteria e della realizzazione della chiusura della zona in ampliamento con una muratura in pannelli prefabbricati in calcestruzzo”.

Per la realizzazione delle opere in progetto l’impresa appaltatrice avrà a disposizione 90 giorni.