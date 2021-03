Teatro Senza quartiere per un quartiere senza teatro

Il Teatro del Segno lancia la campagna “Teatri Sicuri” 2021 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari: in occasione dello screening in programma DOMANI (giovedì 25 marzo) dalle 7.00 della mattina nella Parrocchia di Sant’Eusebio, coloro che si sottoporranno al test sierologico (per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2, responsabile di COVID-19) potranno usufruire di un biglietto gratuito per uno spettacolo (a scelta) tra quelli in cartellone nella prossima Stagione di “Teatro Senza Quartiere” 2020-2021.

«In questa difficile situazione il mondo della cultura e dello spettacolo può e deve fare la sua parte per la tutela della salute: “Teatri Sicuri” 2021 rappresenta un appello al senso di responsabilità individuale per prevenire e contenere la diffusione del Covid-19.

Un invito a prestare attenzione e cercare di proteggere le persone più fragili e vulnerabili – a cominciare dagli anziani, ma non solo – attraverso tutti gli strumenti che la scienza fortunatamente mette a disposizione. Tutti noi – cittadini e artisti – siamo parte della comunità, le nostre azioni e le nostre scelte possono influire sulle altrui esistenze: è importante (re)imparare a prendersi cura gli uni degli altri, anche con gesti semplici come il sottoporsi a un test per scoprire se si sia o meno venuti a contatto con il virus, se si possa o meno rappresentare un pericolo per gli altri come portatori anche asintomatici di questa grave malattia» sottolinea Stefano Ledda, direttore artistico del Teatro del Segno.

«Il teatro è un luogo sicuro, in cui è possibile rispettare rigorosamente le norme anti-Covid e mantenere le distanze di sicurezza: è stato dimostrato anche negli scorsi mesi, nei brevi periodi in cui è stato possibile realizzare manifestazioni ed eventi.

In estate, nei festivals “Percorsi Teatrali” a Santu Lussurgiu e “Palcoscenici d’Estate” ad Allai, realizzati nel rispetto delle regole e dei protocolli, abbiamo potuto incontrare il pubblico e speriamo di poterci presto ritrovare in sala per condividere nuove emozioni» prosegue Stefano Ledda. «“Teatri Sicuri” 2021 è un modo per prepararci, tutti insieme, alla prossima riapertura – in sicurezza: fin dall’antichità il teatro è lo spezio del dibattito e del confronto sui temi cruciali, della riflessione del “divertimento” (in senso etimologico) e nell’epoca straordinaria che stiamo vivendo, in piena pandemia, si avverte ancora più forte la necessità dell’arte e della bellezza».

Il TsE di Is Mirrionis a Cagliari, prezioso palcoscenico e spazio “ritrovato” in uno dei quartieri “periferici” della città, rappresenta un luogo strategico per ripensare la geografia urbana, un punto di riferimento per gli abitanti del rione ma non solo, un presidio culturale aperto alle diverse sollecitazioni e istanze del territorio. Fulcro del progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro” promosso dal Teatro del Segno in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Eusebio, con il patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, il TsE ospita, oltre alla stagione “Teatro Senza Quartiere”, laboratori, spettacoli e mostre, incontri ed eventi in sinergia con artisti, enti e associazioni.

“Teatri Sicuri” 2021 è un’iniziativa – ispirata all’attuale emergenza pandemica – che associa alla magia del palcoscenico l’attenzione e il rispetto per gli altri, «confidando nella disponibilità e nella maturità del pubblico e di tutti coloro che hanno a cuore il bene comune».

La Stagione di “Teatro Senza Quartiere” 2020-2021 si inserisce nel progetto pluriennale “TEATRO SENZA QUARTIERE/ per un quartiere senza teatro” 2017-2022 a cura del Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda – in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Eusebio di Cagliari e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cagliari, della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC/ Ministero della Cultura con il contributo della Fondazione di Sardegna e la collaborazione preziosa con il main sponsor TECNOCASA di Roberto Cabras che sosterrà l’intero progetto quinquennale e il fondamentale supporto dello sponsor 2018 Fratelli Argiolas carpenteria metallica, grazie al quale sono stati realizzati alcuni degli adeguamenti tecnici del palcoscenico e del teatro.

Il progetto “TEATRO SENZA QUARTIERE/ per un quartiere senza teatro” 2017-2022 vede in prima fila, accanto al Teatro del Segno, l’Accademia Internazionale della Luce, l’AIDI/ Associazione Italiana di Illuminazione – Sardegna, il Teatro Tages, il Teatro Impossibile, Le Compagnie del Cocomero, L’Effimero Meraviglioso, Luna Scarlatta, Doc Servizi e il CeDAC (Centro Diffusione Attività Culturali) che organizza il Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.