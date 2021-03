Isole che parlano: in onda 28 marzo e 4 aprile a Battiti di Radio 3

Palau, 26 marzo 2021 – Anche quest’anno la storica trasmissione Battiti dedicherà due puntate monografiche – nelle notti di domenica 28 marzo e domenica 04 aprile – a Isole che Parlano. Grazie alla media partnership con Rai Radio3 sarà possibile riascoltare alcuni dei concerti registrati nel corso della XXIII edizione del Festival, svoltasi dal 2 all’8 settembre 2019. Nella puntata di domenica 28 marzo verrà riproposta l’esibizione per oud sulle scale modali della Persia di Yasamin Shah-Hosseini (Iran), l’elegante incontro musicale tra melodie tradizionali kurde, jazz arabico e atmosfere scandinave di Ma Rouf (Kurdistan/Finlandia) e il pop elettronico d’avanguardia di Josin (Germania). Nella puntata del 04 aprile, il concerto al tramonto dei Balladeste (India/UK), la performance del trio francese Étrangleuse, i suggestivi canti del Vocal Trio Evridika (Bulgaria) e del Tenore Murales De Orgosolo, il violoncello di Tara Franks in un incontro inedito con il musicista del Kurdistan Marouf Majidi e l’inedito duo Preetha Narayanan (violino) e Yasamin Shah-Hosseini (oud). Un’occasione unica per ascoltare e riascoltare il meglio della programmazione musicale internazionale che il Festival Internazionale diretto da Paolo e Nanni Angeli porta ogni anno in Sardegna.