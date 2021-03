Dal 13 aprile vaccinazione di massa in Lombardia

“La vaccinazione massiva inizierà quando avremo il portale di Poste, centri vaccinali e vaccini a disposizione” e “partirà dopo il 13-14 di aprile”.

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi nel corso della conferenza stampa al MiCo Milano Congressi, alla presenza del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid e del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che hanno visitato alcuni hub lombardi. Presente anche la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti.

“Questo è il momento in cui l’Italia deve trovare ciò che unisce, ciò che è buono, le cose che non vanno ci sono, le facciamo notare e si mettono a posto insieme” aggiunge il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid.

“Riguardo ai numeri vaccinali della Lombardia è una Regione che ha un sesto dei cittadini italiani, quindi nell’ambito dei 500mila vaccinati al giorno, ha un ruolo fondamentale. Se noi non raggiungiamo i nostri obiettivi nella Regione Lombardia così come in altri territori, faticheremo ad arrivare a 500mi dice il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

“Quando si fanno i confronti tra i numeri, bisogna che capire che dietro questi numeri ci sono territori che a volte hanno strutture organizzative diverse così come diversità nella raggiungibilità dei territori”, aggiunge Curcio.

“L’incontro di oggi ci ha rassicurato e ci dà la certezza che siamo sulla strada giusta” dice la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti. “Oggi era importante allinearci con il piano nazionale, ora proseguiamo con l’obiettivo di arrivare rapidamente ad utilizzare questi centri massivi di vaccinazione”. “Sono stati fatti errori ma stiamo rimediando”.

