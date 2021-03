Alghero. La pista del Lazzaretto ospita la 1° Prova di Campionato Sardo Motocross FMI

In programma oggi, domenica 28 marzo 2021, nella pista del Lazzaretto di Salvatore Cambule ad Alghero, la 1° Prova del campionato motocross sardo FMI, organizzata dal Motoclub ASD Lazzaretto (presidente Michele Pulli).

La Gara registra l’iscrizione di ben 106 piloti che si dividono nelle classi 65cc, 85cc, 125cc, MX1, MX2 e Lites

Grande risultato per gli organizzatori e per la città, era da molto tempo che non si vedeva una così grande partecipazione nell’isola, frutto del grande lavoro di tante persone che vogliono convolgere sempre più appassionati in questo bellissimo sport.

Domani è prevista una giornata soleggiata all’insegna del grande spettacolo, tra i tanti nomi conosciuti spicca la partecipazione di Nicola Bertuzzi e il nostro Alberto Spano.

Tutto questo fa ben sperare per il 2021 e per il futuro.

Nella foto di Luca Antonio Piga, Alessandro Pirisi nell’edizione 2020