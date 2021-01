Asti. Un ragazzo 13ene è morto nella notte in ospedale dopo essersi ferito con petardo con cui giocava

Un ragazzo di 13 anni è morto nella notte all’ospedale di Asti, dove era stato trasportato in gravissime condizioni per il ferimento all’addome causato presumibilmente dall’esplosione di un petardo con cui stava giocando.

Petardo. I carabinieri di Asti, coordinati dalla procura, stanno svolgendo le indagini sull’episodio, avvenuto al campo nomadi di via Guerra.

Capodanno, nel Napoletano donna colpita da proiettile alla testa: non rischia vita – Tra gli otto feriti nella notte tra Napoli e provincia, la più grave è una donna che è stata colpita da un proiettile vagante al sopracciglio. La conferma arriva dalla questura, che sottolinea che la signora non è in pericolo di vita ma dovrà essere sottoposta a intervento per la rimozione del proiettile. Gli altri feriti hanno avuto tutti prognosi tra i 7 e i 20 giorni, soprattutto per ferite alle mani.