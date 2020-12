ARTICOLO DI ROSY MASSA PER SARDEGNA REPORTER

Sul territorio sardo, dei 29.876 casi positivi che sono stati complessivamente accertati, questa la ripartizione nelle varie zone monitorate: 6.678 (+120) nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.828 (+81) nel Sud Sardegna, 2.388 (+101) a Oristano, 5.945 (+35) a Nuoro, 10.037 (+72) a Sassari.

Oggi si registrano anche 3 decessi dei complessivi 701. Sono stati eseguiti 466.701 tamponi complessivi, con un incremento di 3.884 test. 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, con una diminuzione di quattordici rispetto a ieri, mentre sono due in più i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793.

Complessivamente i casi positivi sono stati 12.537; il numero di pazienti guariti, ha avuto un incremento di102 unità, che sono da aggiungere ai 318 guariti clinicamente.

