MArteLive presenta palcHOMEscenico, dal 16 al 29 dicembre

5 macro sezioni per 40 opere originali ‘made at home’

10mila euro per i musicisti emergenti con il premio Nuovo Imaie.

PalcHOMEscenico è il format che propone esibizioni ed opere di arte varia realizzate da casa, trasmesso in esclusiva in streaming sul nuovissimo canale dedicato alla cultura emergente MArteChannel, online dal 15 dicembre, e sulla pagina facebook di MArteLive.

L’obiettivo è favorire la produzione artistica e l’incontro con nuovi pubblici, proprio in un momento storico che ci chiede di ‘stare a casa’. MArteLive conferma la volontà di diffondere l’arte senza limiti presentando il contenitore virtuale dell’arte emergente ‘made at home’.

advertisement

Dal 16 al 29 dicembre palcHOMEscenico propone le prime 9 serate del concorso multi-artistico che permetterà di esibirsi nel Festival Biennale MArteLive 2021.

In programma oltre40 esibizioni suddivise in 5 sezioni artistiche. Protagonista è la creatività di autori under 39 declinata attraverso opere originali che spaziano dal cortometraggio alle arti visive e performative, dalla letteratura alla musica.

Le finali del 28 e 29 dicembre vedranno l’assegnazione del premio Nuovo Imaie: 10.000 euro per realizzare una tournée nazionale per il gruppo o l’artista emergente vincitore.

Ogni giorno, in diretta streaming dalle proprie abitazioni allestite proprio come il palcoscenico di un concerto o di una performance teatrale, un set di live-painting, un salotto letterario oppure una vera e propria mostra di pittura o scultura, saranno trasmesse le esibizioni accompagnate dalla presenza di ospiti d’eccezione, che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Anche i cortometraggi saranno presentati in diretta dai registi. Centrale è l’interazione, aumentata dall’utilizzo di un sistema di live streaming bidirezionale che permetterà persino al pubblico di interagire applaudendo e dialogando con l’artista al termine di ogni performance.

I video prodotti rimarranno online per cinque giorni per permettere alla giuria popolare di votare le opere che si esibiranno nelle finali del concorso multi-artistico più grande d’Europa durante la Biennale MArteLive 2021.

In occasione delle esposizioni digitali dei giovani artisti darà loro la possibilità vendere le proprie opere e merchandising in tempo reale su marteshop.it, la piattaforma E-commerce di MArteLive per far conoscere ed eventualmente acquistare i lavori da parte del pubblico.

Le macro sezioni.

CortoCircuito giovani filmmakers e registi emergenti propongono sei cortometraggi, video-documentari e corti d’animazione originali. Durante ogni serata verranno trasmessi con la partecipazione virtuale di registi, attori e cast tecnici.

16 dicembre ore 21- 17 dicembre ore 17

Un Palco per Tutti nasce con lo scopo di dare “a tutti un palco”, spazio e voce anche ad artisti sconosciuti o emergenti. Le finali del 28 e 29 dicembre assegnano il premio Nuovo Imaie che consiste in una tournèe nazionale del valore di 10.000 euro per il gruppo emergente vincitore.

dal 17 al 22 dicembre dalle ore 21 alle ore 23

Mostre di Nottededicato alle arti visive. Ogni artista sarà chiamato a condividere la propria esperienza creativa con il pubblico in un’atmosfera di autentica convivialità e condivisione: i protagonisti presenti spiegheranno le storie, i luoghi e le sensazioni che hanno ispirato i propri lavori facendo conoscere l’arte attraverso una ‘narrazione’ personale e sincera. Al momento di confronto seguiranno piccole pillole di performance, tutto in diretta di live painting.



18 e 19 dicembre ore 17/19

LetteraturaViva conduce al riscoprire il piacere della lettura e ancor più dell’ascolto. Come il tempo in cui circoli di poeti e di scrittori si riunivano per disquisizioni letterarie, LetteraturaViva porta giovani autori a esibirsi in sessioni di reading ricreando l’atmosfera da salotto creativo in uno spazio totalmente virtuale, coinvolgendo il pubblico grazie alla narrazione.

20 dicembre dalle ore 17 alle ore 19

PerformArte Attori, performer e compagnie avranno la possibilità di esibirsi davanti a un attento pubblico di appassionati. Verranno presentate pièce teatrali, performance di danza contemporanea, mimo e clownerie, spettacoli di arte da strada.

22 dicembre dalle ore 17 alle ore 19

dal 16 al 29 dicembre 2020 in streaming su www.martechannel.it e in diretta su MArteLive (Facebook)

16 dicembre ore 21 Cortocircuito.

17 dicembre ore 17 Cortocircuito, ore 21/23 Un Palco per Tutti.

18 dicembre ore 17 / 19 Mostre di Notte, ore 21/23 Un Palco per Tutti.

19 dicembre ore 17 / 19 Mostre di Notte, ore 21/23 Un Palco per Tutti.

20 dicembre ore 17 / 19 LetteraturaViva, ore 21/23 Un Palco per Tutti.

21 dicembre ore 21/23 Un Palco per Tutti.

22 dicembre ore 17 / 19 PerformArte, ore 21/23 Un Palco per Tutti.

28 e 29 dicembre ore 21/23 Finali del Premio Nuovo Imaie / Un Palco per Tutti.

Informazioni: info@martelive.it

Come inviare i video e chiedere informazioni: info@martelive.it

Caratteristiche lunghezza massima: 20 minuti (30 minuti per la musica)

Formato MP4 oppure MOV

Risoluzione 1280×720 oppure 1920 x 1080 pixel

webwww.martelive.it ; www.martechannel.it

Ufficio Stampa MArtePress:

Chiara Crupi – tel 393.2969668 email chiara.crupi@martepress.eu

Carlo D’Acquisto – tel. 346.2242722 email carlo.dacquisto@martepress.eu

Interruzione pagina

Cos’è MArteLive

Affermatasi, nell’arco di vent’anni, come una delle manifestazioni culturali più interessanti nel panorama italiano, dal 2001, MArteLive ha rivoluzionato in Italia il modo di pensare e vivere l’Arte, grazie al suo format innovativo: lo spettacolo totale, che prevede il sovrapporsi e il susseguirsi di più spettacoli di musica, teatro, danza e circo contemporaneo, esposizioni di pittura e fotografia, artigianato artistico, graficart, live painting e street-art, proiezioni, installazioni, reading e video-arte per dare vita a un’unica performance, quasi in contemporanea, in un’unica location.

La simultaneità degli eventi genera una vivacità culturale capace di favorire l’interattività con il pubblico che, non solo viene coinvolto a livello emozionale, ma che diventa parte attiva partecipando alle votazioni delle migliori opere.

Infatti il punto di partenza è il contest MArteLive, un festival-concorso multidisciplinare che si compone di 16 sezioni artistiche, le cui selezioni si tengono su tutto il territorio nazionale, offrendo ogni anno visibilità e possibilità di espressione a più di 2.000 artisti emergenti, coinvolgendo in 19 anni oltre 40.000 giovani, trampolino di lancio di molti giovani artisti che hanno intrapreso straordinarie carriere artistiche ricche di riconoscimenti fino ai più prestigiosi teatri, musei, palchi e cinema internazionali (ricordiamo fra gli altri Gio Evan, Nobraino, Management del Dolore Post-Operatorio ).

Per il suo ventennale MArteLive, il primo concorso multiartistico d’Italia ideato da Giuseppe Casa, supera i confini nazionali grazie al riconoscimento di Europa Creativa, andando a coinvolgere 4 nazioni, 32 residenze artistiche e centinaia di altri premi in palio.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia immobilizzato il settore dello spettacolo dal vivo, MArteLive non si è arresa e non ha smesso di cercare nuove modalità per valorizzare i giovani talenti italiani, con l’obiettivo di costruire insieme la Biennale MArteLive 2021.

Dopo il successo dell’edizione 2019 che ha registrato la partecipazione di oltre 40.000 spettatori in 300 spettacoli tra concerti, mostre, performance, rappresentazioni teatrali e di danza, proiezioni, installazioni e reading, disseminati in vari luoghi del Lazio, la Biennale MArteLive torna a dare l’occasione ai giovani artisti di partecipare al concorso e vincere numerosi premi.

Ai migliori talenti selezionati saranno consegnati nel corso della finale nazionale del 2021 più di 150 premi tra cui un premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio del valore di €2000, l’inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) nel 2022, un contratto di management con l’etichetta MArteLabel del valore di €20.000, l’inserimento nelle Scuderie MArteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival, SU:ggestiva, StreetArtForRight, 99arts, Corviale Urban Lab), e poi produzioni, visibilità, ingaggi e borse di studio.