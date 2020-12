Kite Wave: il 2020 esalta le onde della Sardegna

La Sardegna è pronta a riprendersi il ruolo di protagonista nel panorama nazionale e Internazionale dei Watersports. Dopo un anno contraddistinto da annullamenti e rinvii al 2021 o a data da destinarsi di kermesse dal respiro internazionale, ecco arrivare una boccata di ossigeno e positività per tutti gli amanti dello sport e del mare.

Il primo di dicembre è iniziato infatti il Waiting Period del Campionato Italiano Assoluto 2020 di Kite Wave, organizzato dalla CKI (Classe Kiteboard Italia) sotto l’egida della FIV – Federazione Italiana Vela, che si concluderà il 31 dello stesso mese.

La comprovata organizzazione dell’evento, che ancora una volta vedrà coinvolte il prima linea la ASD Eolo di Torregrande, la Chia Wind Club ASD, oltre al coordinamento del Race director Sergio Cantagalli, sarà la garanzia per un contest a dir poco superlativo.

Solo i primi 32 atleti che si iscriveranno avranno la possibilità di sfidarsi nella lotta al titolo tricolore che si svolgerà in una location particolarmente devota agli sport da onda, in grado di competere con gli spot oceanici: Capo Mannu, nel Comune di San Vero Milis (OR).

La location

Parliamo di una delle location più ambite e idolatrate dagli appassionati di water Sports di tutta Europa. Per frequenza, qualità e varietà dei suoi spot, Capo Mannu è tra le migliori destinazioni mediterranee per praticare queste discipline ed è in grado di offrire condizioni oceaniche introvabili altrove. Inoltre, è immersa nel magnifico scenario della Penisola del Sinis, di cui rappresenta il confine nord, ed è in grado di offrire allo sportivo e al turista una varietà di opportunità uniche nel loro genere.

Da Capo Mannu e dal Comune di San Vero Milis, sono innanzitutto raggiungibili in breve tempo le località che vanno a comporre la Penisola del Sinis e l’AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”. Si trova inoltre a soli 20 km da Oristano e in una posizione decisamente strategica per visitare Cagliari e il Sud dell’Isola o partire alla volta delle bellezze dell’entroterra e del Nord.

L’evento, in qualità di Campionato Italiano, è tra quelli autorizzati ed elencati nel sito CONI. Inoltre, il rigido protocollo di sicurezza emesso dalla FIV e già testato in altre competizioni si è rivelato impeccabile fino ad ora sia dal punto di vista della funzionalità che per l’elevata sicurezza garantita ad atleti e staff.

A questo punto l’attenzione si sposta direttamente sulle carte meteo, in attesa della chiamata del semaforo verde.

Programma del campionato italiano di Kit Wave

Giorno 1 (giorno precedente alla gara):

arrivo degli atleti a Capo Mannu;

ore 18:00 – chiusura registrazioni;

ore 19:00 – rider’s meeting e informazioni di gara;

ore 20:30 – opening Ceremony.

Giorno 2 (gara):

ore 07:00 – check condizioni da parte del comitato di gara:

ore 07:30 – possibile rider’s meeting (salvo diversa indicazione);

ore 08:30 – inizio attività agonistica (warm-up 30’);

a seguire condizioni permettendo sessione fotografica;

ore 20:30 – premiazioni ufficiali dell’evento (closing ceremony).

N.B.: in caso di mancato raggiungimento di classifica la manifestazione potrebbe essere prolungata considerando ulteriori giorni di gare quali “Giorni di riserva”.