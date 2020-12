Bolotana. Sarà un’edizione straordinaria, e non poteva essere altrimenti, quella che prenderà il via questa sera e che, a partire dalle ore 19, verrà trasmessa in diretta sul profilo Facebook della seguitissima pagina Laura Laccabadora.

Il Festival Folk Internazionale di musica, danze e tradizioni popolari, giunto alla 28^ edizione ed organizzato dall’associazione culturale e folclorica Ortachis di Bolotana, è pronto per sperimentare la piazza virtuale, quella che quest’anno gli consentirà di entrare nelle case degli appassionati con una due giorni d’eccezione.

Lo storico appuntamento dell’estate bolotanese che ogni anno porta nel centro Sardegna una ventata di colori e musiche internazionali, rinviato a causa della pandemia da Covid-19, cambia dunque il suo format per non rinunciare all’intrattenimento.

advertisement

Ad ospitare gli artisti che si alterneranno sul palco oggi, martedì 29 dicembre, e domani, venerdì 30 dicembre, sarà Casa Senes, spazio da cui Daniela Astara condurrà un inedito spettacolo privato del suo pubblico in presenza, ma trasmesso in diretta per offrire un viaggio dentro le tradizioni senza violare le disposizioni governative per il contenimento della diffusione da Covid-19.

“Sarà un’edizione del tutto particolare e straordinaria – dice il Presidente dell’associazione Ortachis di Bolotana Antonello Zolo – che vuole essere un punto di ripartenza ed una ventata di ottimismo in un anno caratterizzato dalla drammaticità della pandemia. Per il nostro gruppo è anche un’occasione per sperimentare forme nuove di organizzazione e condivisione. Quest’anno, in attesa di poterci ritrovare tutti in piazza nel 2021, vi diamo appuntamento online, dalle ore 19, sul profilo Laura Laccabadora”.