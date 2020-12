Capilongo (Hotel Le Agavi 5 Stelle Lusso di Positano): “Io rilancio, riapro a fine Aprile.

Capilongo: non ho licenziato ma ho assunto. Credo nel capitale umano, non rinuncio ai profumi, colori e qualità di questa terra: Costiera Amalfitana. L’ho anche garantito al mio papà”.

Lì dove l’Eclissi di Luna di Kandisnsky diventa un piatto, mentre un dessert di lusso descrive per la prima volta la Baia di Positano.

Tramontano (Chef Stellato Michelin – Hotel Le Agavi) : “Cerco sempre il piatto, di renderlo come un dipinto. Dunque estetica e gusto insieme”.

advertisement

Capilongo: “Io rilancio, non ho licenziato ed ho anche assunto durante la pandemia. Riaprirò a fine Aprile – primi di Maggio. Tutto questo è stato possibile grazie ad un’ottima stagione 2019 che ci ha dato la possibilità di resistere quest’anno. Non ho avuto la forza dal punto di vista umano di licenziare ma anzi ho voluto assumere personale.

Il 2020 si prospettava peggio ma anche grazie ad una buona comunicazione ed al fatto che la Costiera Amalfitana resti una meta ambita, siamo riusciti ad avere una stagione oltre qualsiasi aspettativa.

Una stagione però non pari delle precedenti”. Lo ha affermato Giovanni Capilongo titolare del prestigiosissimo Hotel Le Agavi, 5 Stelle lusso di Positano. Siamo dinanzi ad una storia meravigliosa, davvero emblematica che testimonia quanto sia unica la Costiera Amalfitana dove gli alberghi hanno una gestione familiare che si tramanda da numerosi decenni. E’ la testimonianza che lungo questi borghi accarezzati da colori e profumi invidiati nel Mondo, ci sono storie di volti e persone vere.

“Il turista da noi è coccolato – ha proseguito Capilongo – si sente a casa, anzi è a casa ed in più in strutture molto accoglienti può godere di panorami, mare, tradizioni, cucina. Ad esempio Le Agavi hanno forse il più grande parco verde in verticale dell’intera Costiera Amalfitana all’interno del quale è possibile spostarsi addirittura in Funicolare.

Un parco che si estende in verticale, come tutto l’universo de Le Agavi, ben 6000 metri quadri di natura su terrazzamenti successivi. Ovunque volgi lo sguardo, incroci macchie di tipica vegetazione mediterranea. Tra piante di ulivi e agrumi, spiccano bouganville colorate e le immancabili agavi ed in mezzo ci sono suite e camere panoramiche.

Quando si raggiunge la camera, in alcuni scorci, si ha quasi la sensazione di passeggiare in un borgo. Il tutto nella piena serenità perché il concetto basilare è lo star bene”. E all’interno di questa perla non mancano vicoletti panoramici che ti accompagnano alle camere o ancora ai ristoranti, bar, spa, piscina dell’Hotel.

L’Hotel 5 Stelle Le Agavi, nasce dall’affetto di papà Aldo Capilongo, avvocato costruttore e gentiluomo napoletano. Ma soprattutto inguaribile sognatore. Bisognava dare vita a un sogno, in grado di regalare emozioni al mondo e non solo a se stessi.

La realizzazione de Le Agavi ebbe inizio nel 1966, fornendo un contributo determinante alla crescita del mito di Positano nel Mondo.

Ma Aldo Capilongo, anticipando le tendenze, si addentrava in un’impresa difficile, che però già vedeva realizzata molto prima, contribuendo, almeno in parte, a conferire un’aura magica e speciale a questo angolo di paradiso.

“Io al capezzale del mio papà – ha proseguito l’avvocato Capilongo – promisi che mai avrei lasciato l’Hotel in mani terze. Per me non è solo tenere un albergo, per me è mantenere gli affetti, i ricordi, le emozioni. Per me è vivere i valori della famiglia ogni giorno. Spesso vengo anche per una chiacchierata”.

Ecco che per amore di quel paesaggio, nacque il sogno di un hotel che sorgesse direttamente dall’anima della roccia. Per poter condividere, dalla vetta sull’ultimo terrazzamento, la stessa vista della Madonnina positanese.

Un nettare soave per occhi e cuore. Il figlio Giovanni Capilongo ha condiviso le scelte con il papà, al suo fianco.

Tutto doveva essere dipinto in bianco e azzurro.

Gli appartamenti e le camere dell’hotel dovevano aspirare alla medesima tinta del cielo, trasmettendo la sensazione di assoluta pace di un paradiso sulla Terra. Aldo è la mente ma anche il cuore de Le Agavi, Giovanni oggi è occhi, anima perché spesso ama ricordare che la forza sono i collaboratori ed il sorriso è quello stampato sui volti di chi viene accolto.

Aldo vinse la scommessa: oggi Le Agavi è addirittura un 5 Stelle Lusso in tutti i sensi. Ristoranti con i piatti stellati dello chef Michelin Luigi Tramontano, la baia dal mare davvero trasparente, la ristorazione dotata di un servizio eccellente anche a due passi dall’acqua in pieno relax con solarium, pontile per gli attracchi, water taxi e soprattutto lo star bene.

Le Agavi con il suo ristorante stellato Michelin!

“Si abbiamo bar, ristorante stellato Michelin – ha continuato Capilongo – ma anche un altro ristorante in riva al mare ,diretti egregiamente e con la mia stessa passione ed entusiasmo da mia sorella Valeria Capilongo, almeno una quindicina di barche private e water taxi.

Il cliente può attraccare al nostro pontile, oppure è possibile raggiungerci via mare fino al porto di Positano. C’è la possibilità di ammirare la Grotta dello Smeraldo, di entrare e visitare alcune delle più belle baie della Costiera come il Fornillo, Marina di Praia.

La Costiera Amalfitana ha tutto: trekking con i famosi sentieri ma altri se ne stanno inaugurando, possibilità di frequentare un turismo culturale, artistico e storico. Numerosissimi sono i sentieri come il Sentiero degli Dei e con il nostro servizio di transfer via mare è possibile raggiungere Capri, Ischia, Sorrento, fare tour lungo tutta la Costiera Amalfitana. La nostra clientela è internazionale ,ma prevalentemente Nord Americana e proviene in particolar modo dal Canada, Australia, ma anche Corea”.

C’è Maria Giovanna Castellano vero pilastro della struttura, cura tutto nei minimi dettagli. La Castellano è anche imprenditrice importante, leader nel settore del noleggio di yacht.

L’unica Funicolare esistente in tutta la Costiera Amalfitana.

L’Hotel Le Agavi ha una struttura quasi unica al mondo, come unica è la funicolare interna che permette di spostarsi dalla reception al belvedere con gli ascensori per arrivare direttamente al mare e si sviluppa su ben 11 livelli di terrazzamenti: un contesto difficilmente replicabile altrove.

Chef stellato Michelin – cena esperenziale a lume di candela e a sinistra vista panoramica su Positano. Alcune composizioni di piatto avvengono dinanzi all’ospite come nel caso della sfera di cioccolato che implode al caldo della crema.

“La mia è una cucina mediterranea, creativa che ha sempre attenzione per la tradizione ma con un tocco di innovazione. Cerco sempre il piatto, di renderlo come un dipinto. Dunque estetica e gusto insieme.

Sono fortunato perché sono figlio d’arte ed ho iniziato dall’età di 13 anni – ha dichiarato Luigi Tramontano, Chef stellato Michelin, Executive Chef del Ristorante La Serra e del Ristorante Remmese, dirigendo l’intera offerta ristorativa dell’Hotel Le Agavi – facendo numerose esperienze per l’Italia. Gli ingredienti essenziali della mia cucina sono: amore, passione e tanto sacrificio.

I piatti che propongo rappresentano i colori ed i profumi della Costiera, poi è una cucina vivace che deve trasmettere sentimenti ed essere esperenziale per i nostri clienti. Ora cercare di rafforzare il made in Italy perché noi abbiamo una terra che ha la più vasta biodiversità al Mondo. E la nostra cucina è legata a questa cultura, a questa biodiversità e per questo motivo non è possibile gustarla altrove. Abbiamo prodotti che nessuno ha. Dunque dobbiamo sponsorizzare al massimo i prodotti italiani, rappresentare bene l’Italia. W l’Italia, la terra più bella al mondo!”.

l’Executive Chef del Ristorante La Serra e del Ristorante Remmese, dirigendo l’intera offerta ristorativa dell’Hotel Le Agavi.

Si assiste ad una vera, reale, viva, composizione artistica. Ogni cena è un’esperienza, ogni pasto un’emozione ma restando nello star bene e in pieno relax. Gli occhi aperti su baie azzurre, spiaggette, Positano! L’olfatto è invece in compagnia di profumi che arrivano al cuore di chi ama e vuole amare ogni attimo della propria vita.

E la cucina la si vede ancor di più in arte pura. Il piatto è arte, la composizione è arte, con colori, abbinamenti, tutto con stile. In questo luogo è con stile l’accoglienza, l’entrata ovunque sia.

Tramontano lo chef stellato Michelin che ha creato un piatto ispirato all’Eclissi di luna del pittore Kandisky.

Vassily Kandinsky pittore russo nato il 4 Dicembre del 1866 precursore e fondatore della pittura astratta. A Le Agavi è possibile gustare un piatto davvero singolare ispirato proprio ad una delle principali opere di Kandinsky.

“La Luna è fatta con il carpaccio di Gamberi – ha raccontato Nicoletta Gargiulo , Maitre Sommelier che sa regalare su ogni piatto l’emozione dell’abbinamento più armonico e soprattutto un’attenta narrazione – e con la gelatina di Mela Verde, la Cometa è con Gambero ed impanatura con kinoa e pane panko e i pianeti tutti intorno sono tartarre di ghiandole e tartarre di scampi, insalatina di astice con raviolo liquido di mango. Il gioco poi diventa divertente quando associamo i vari pezzetti di pesce con le salse diverse”.

Nicoletta non è una Sommelier qualunque, ma è la presidentessa dell’Associazione Italiana Sommelier Campania.

Figlio d’arte, Luigi Tramontano, invece comincia la sua scalata al successo con la formazione all’Etoile Academy.

Dopo essersi distinto nelle brigate di apprezzati ristoranti italiani, percepisce il forte richiamo della Campania e rientra in grande stile

Ma è solo l’inizio di una strada costellata di stelle.

Che emozione esserci per davvero in questo posto! In Costiera Amalfitana, a Positano ed in un Hotel così!

Il Ristorante La Serra ad esempio rispecchia l’impegno della famiglia Capilongo alla quotidiana ricerca dell’eccellenza nell’ospitalità.

Proprio Luigi Tramontano lancia una grande novità ben descritta da Nicoletta: nasce il dessert in piatto ispirato alla Baia di Positano. Davvero una particolarità unica che sta a testimoniare l’importanza del messaggio dedicato all’ambiente e al contesto in cui si trovano Le Agavi.

Ecco il dessert di alta pasticceria che disegna la Baia di Positano:

“Il mare è fatto con infuso di blue curacao, mentre l’isolotto dei Galli lo facciamo con mousse di mango e mousse di cocco, la sabbia con crumble di nocciole – ha continuato Nicoletta Gargiulo – e alghe con pan brioche al pistacchio, mentre i ciottolini piccoli sono mandorle al cioccolato e dunque è un piatto che descrive la Baia di Positano dalla visuale che si ha stando in riva al mare”.

La proposta gourmet dello chef stellato sorprenderà, a cena, con la sapiente commistione tra i prodotti del territorio e la rivisitazione delle ricette tradizionali.

Anche la colazione è un vero spettacolo e trionfo di qualità: il servizio, il buffet con prodotti dolciari anche fatti in casa. E quel panorama che tutti vorremmo per sempre come nostro compagno di vita.

Raviolo morbido di riso ripieno di pesto di basilico, crostini, alici di Cetara e pappa al pomodoro ed ancora “Inno” al limone Sfusato, il Tortino caldo con zabaione al limoncello, cremoso al basilico, il semifreddo e sorbetto di limoni: davvero dalla trasparenza del mare si tocca il cielo azzurro con un dito!

L’orto ed il pesce fresco.

Poi ci sono i prodotti dell’orto de Le Agavi. Ad esempio la parmigiana diventa assoluto di melanzane, la ventresca di tonno si nobilita nell’incontro con l’ostrica e il sugo d’arrosto. In carta il pesce è protagonista, ma anche i piatti di terra sono di alta cucina.

C’è la piscina, c’è la Spa panoramica, il centro fitness, c’è la spiaggia con baia azzurra, ma a metà giornata, il light lunch con sapori inconfondibili in preparazioni sfiziose perfette per il pranzo. Sull’eccellenza in cucina e la qualità delle materie prime non abbassiamo mai la guardia.

Orto ed agrumeti e il sogno che qui diventa realtà di inebriarsi con l’inconfondibile profumo della Costiera ad ogni boccone degli scialatielli agli agrumi.

Scrigno all’interno de la Serra la cantina ricca di vini provenienti dai migliori vigneti italiani ed internazionali, particolare spazio è dedicato alle Bollicine, per rendere la carta attuale ed accattivante troverete alcuni vini biologici, naturali e kosher. A guidare anche quest’altra meravigliosa esperienza è la Maitre Sommelier, Nicoletta Gargiulo.

Buon cibo, pieno relax, colori, profumi e piscina riscaldata panoramica in stile vintage con archi e il The Pool Space

All’interno del Remmese Beach è possibile trovare il Ristorante Remmese con spiaggia privata. A pranzo un menù vasto ed internazionale e prelibatezze come: gli scialatielli al limone con vongole, la zuppa di pesce e la frittura mista. A cena un tono più elegante con menù raffinato e tutto a lume di candela in riva al mare.

Su eleganti pontili in legno c’è il Bar Remmese. Tra una nuotata ed una buona lettura c’è il piacere di una bibita dissetante o di uno spuntino sotto l’ombrellone.

Ed ancora Alma Spa con massaggi vista mare.

Il legno pregiato e le maioliche della nostra Costiera disegnano un rifugio accogliente ed elegante. Ampie vetrate ritagliano scorci indescrivibili sulla baia di Positano. Il cielo terso e il mare infinito si abbracciano in sfumature sempre nuove. Una vista che ritempra l’anima.

Un viaggio armonioso in compagnia delle creme create con prodotti della Costiera Amalfitana ma anche l’esclusiva spazzolatura a secco alle fibre d’agave: un efficacissimo e confortante peeling praticato con speciali spazzole naturali

Ecco: l’Hotel Le Agavi 5 Stelle Lusso ritornerà ad essere così anche nel Post Covid ed in questi mesi non si è fermato ma ha creato per lanciare nuove e sorprendenti offerte. Lo ha fatto tutta la Costiera, mai a braccia incrociate e con il pensiero rivolto sempre a tre parole: sicurezza – accoglienza – sostenibilità!