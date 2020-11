Spinelli (IDD) chiede le dimissioni di Giovanni Toti

Carlo Spinelli ( IDD ) chiede le dimissioni di Giovanni Totti. L’uscita del presidente della Regione Liguria sui social sta scatenando numerose polemiche.

Anche il movimento Italia dei Diritti prende posizione contro le dichiarazioni di Toti e ne chiede le immediate dimissioni.

L’uscita poco felice di Giovanni Toti sui social riguardo alle persone anziane colpite dal Covid-19 sta scatenando numerose polemiche. Certo tra gli internauti, ma anche prese di posizione nel mondo politico italiano.

Anche Carlo Spinelli responsabile per la politica interna del movimento Italia dei Diritti è critico su quanto dichiarato dal governatore ligure:” Mi lasciano sconcertato le parole di Toti che attraverso twitter etichetta come inutili le persone anziane perché non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese. Quindi cosa vuol dire che se muoiono non fanno danno al Paese? E cosa ne pensano tutti gli anziani che lo hanno votato favorendo col loro voto la sua elezione? Già per questo motivo si dovrebbe dimettere. Aspetto una presa di posizione da parte di Berlusconi suo mentore che ha vissuto, da anziano sulla propria pelle, il Covid-19. Da questo momento noi di Italia dei Diritti non riconosceremo più Toti come governatore della Liguria e ne chiederemo costantemente le dimissioni. Le sue parole assomigliano molto a quelle pronunciate da Paul Joseph Goebbels ministro del Reich che riteneva inaccettabile che le persone malate dovevano gravare sullo stato sociale del paese. Un’ uscita quindi da censurare che deve sfociare con le dimissioni di Toti dalla carica che ricopre e l’interdizione dai pubblici uffici”.

Spinelli (IDD) chiede dunque le dimissioni di Giovanni Toti. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà l’eco delle prese di posizione da parte di altri politici.