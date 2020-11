Quartu Sant’Elena. Turno di ballottaggio elezione diretta del Sindaco: 8 e 9 novembre 2020

Turno di ballottaggio: elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale domenica 8 novembre e lunedì 9 novembre 2020.

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81; Vista la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 “Indizione delle elezioni comunali e provinciali”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 recante norme per la composizione dei consigli comunali;

Vista la legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, “Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali prevista per il 2020” e la legge regionale 7 agosto 2020, n. 23, “Disposizioni in materia di elezioni comunali per l’anno 2020. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 82 del 28 agosto 2020 con il quale è stata fissata la data di convocazione dei co-mizi elettorali anche per l’eventuale ballottaggio;

Vista la comunicazione dell’Ufficio centrale, in base alla quale è stato accertato che, a seguito della votazione di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020, nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha superato il 50% dei voti validi;

Visto il verbale della Commissione elettorale circondariale n. 74 in data 2 novembre 2020, relativo alle operazioni di sorteggio dei nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Re- pubblica 28 aprile 1993, n. 132;

RENDE NOTO

che nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020 avrà luogo il turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco. I candidati alla carica di sindaco, con i contrassegni delle liste rispettivamente collegate, sono i seguenti:

I luoghi di riunione degli elettori per la votazione del turno di ballottaggio sono gli stessi indicati nel manifesto di convocazione dei comi- zi elettorali relativi alla votazione del primo turno.

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 novembre 2020.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23 E LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

Gli elettori non iscritti nelle liste ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune devono recarsi a esprimere il loro voto nelle sezioni

Quartu Sant’Elena, addì 5 novembre 2020 IL SINDACO

Stefano Delunas