La gratitudine di Deidda per l’operato dei soccorritori. Il deputato Salvatore Deidda rivolge un messaggio di cordoglio per le vittime e di apprensione per la situazione.

“L’intera Sardegna è stata colpita da un’ondata di maltempo.

Terribili le immagini che ci giungono da Bitti, dove piangiamo delle vittime. A loro rivolgiamo le nostre preghiere, e al resto dei territori dove ci sono aziende e abitazioni isolate.

advertisement

Continuiamo a seguire con apprensione l’evolversi della situazione. Infatti l’allerta meteo non è finita e bisogna prestare massima attenzione.

Un doveroso ringraziamento alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del fuoco, al Corpo Forestale, ai Forestas, ai barracelli e a tutti coloro che sono impegnati – in queste ore drammatiche – nelle operazioni di soccorso.

È il momento del cordoglio, della preghiera e anche del silenzio nel rispetto di chi è in prima linea a fronteggiare questa alluvione e chi purtroppo la sta subendo”.

Così dichiara il Deputato di FdI, Salvatore Deidda