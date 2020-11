I nuovi casi di Coronavirus sono 22.930, le vittime 630 nelle ultime 24 ore

ROMA – Sono 22.930 i nuovi contagi nelle 24 ore, rilevati sulla base di 148.945 tamponi effettuati. Ieri i nuovi contagi erano 28.337, riscontrati sulla base di 188.747 tamponi.

Sono 630 le vittime del coronavirus oggi, secondo il Bollettino del ministero della Salute. I morti per Covid in Italia sono in totale 50.453.

