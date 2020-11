Dal CNDDU monito per le criticità ambientali. Il Coordinamento Nazionale affronta le criticità idrogeologiche in cui versa la Calabria ionica.

Un’implacabile ondata di maltempo sta imperversando da ore soprattutto nella provincia di Crotone, accompagnata da un ingiustificabile silenzio da parte dei media nazionali; i cittadini vivono un territorio funestato dall’emergenza Covid 19 ed economicamente depresso da trent’anni. Come possono, stanno affrontando l’ennesima prova in perfetta solitudine, a parte l’encomiabile lavoro dei soccorritori. Le infrastrutture versano in condizioni indegne di un paese civile e non come effetto del maltempo; molti esercizi commerciali sono stati invasi dall’acqua con perdite economiche ingenti. O la politica passa dalle parole ai fatti, o questa volta la città muore definitivamente. Non occorrono passerelle, nè comunicati stampa di solidarietà da parte di chi esercita un ruolo pubblico in quanto investito dai cittadini a rappresentare le esigenze di una comunità bisognosa di interventi e di certezze tangibili; ma servono azioni concrete per risollevare le sorti di una popolazione da anni umiliata e ingannata.

IL CNDDU invita le parti politico – istituzionali ad intervenire al più presto presso il Governo onde arginare i danni economici riportati e alleviare le sofferenze della popolazione.

Per conoscere altri interventi del Coordinamento nazionale dei docenti nella disciplina dei diritti umani, clicca qui.