catenedilibertà, gioventù nazionale contro il governo

#catenedilibertà. Questa mattina, a Cagliari i ragazzi di Gioventù Nazionale Cagliari hanno organizzato un flash-mob contro le chiusure del Governo.

Questa mattina, a Cagliari, davanti la Cattedrale di Bonaria, i ragazzi di Gioventù Nazionale Cagliari – movimento giovanile di Fratelli d’Italia – hanno organizzato un flash-mob contro le chiusure del Governo, a sostegno dei ragazzi anche il Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, il Coordinatore provinciale Marco Porcu ed il Coordinatore regionale Antonella Zedda.

“ #catenedilibertà nasce per urlare il dissenso di una generazione, quella degli under 35, completamente umiliata da un governo incapace di fare ragionamenti a lungo termine, un governo che ha avuto avanti a sé mesi e mesi per fare qualcosa di più che monopattini e banchi a rotelle, ma non ne è stato in grado, un governo che sta uccidendo a colpi di DPCM la nostra economia ed il nostro futuro. Mentre loro distruggono l’Italia, noi ci incateneremo per la Libertà”, dichiara Emilio Serra, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale.

“Da oggi, è attivo il sito #catenedilibertà dove è possibile mandare le proprie proposte e contributi per superare la crisi che ci stanno imponendo. Siamo la generazione che vuole proporre e costruire, che vuol dimostrare a questo governo di incapaci cosa significa impegnarsi per la Nazione”, conlude Serra.