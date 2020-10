Successo per la rassegna internazionale di circo

Successo per la rassegna internazionale “Circo in villa”. Risate, emozioni e tanti applausi per la prima rassegna internazionale di circo contemporaneo organizzata dal CeDAC a Villa Pollini a Cagliari.

I protagonisti.

La magia del nouveau cirque conquista il pubblico cagliaritano: finale tra risate e canzoni, gags, acrobazie e tanti applausi. A “Kalinka” della Compagnia Nando e Maila (al secolo Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, con la partecipazione straordinaria della giovanissima musicista e acrobata Marilù D’Andria) va il tributo per grandi performance. Ieri sabato 3 ottobre dalle 18 a “Circo in Villa” 2020 / la I Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna a Villa Pollini a Cagliari. La rassegna è in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il racconto di una tradizione.

Una piccola e preziosa rassegna interamente dedicata al circo contemporaneo e pensata per raccontare le molteplici declinazioni e possibilità di quest’arte relativamente “giovane”. Si afferma infatti in Europa e in Italia alla fine del Novecento il circo, spettacolo “popolare” per eccellenza. La rassegna mira a reinventarlo attraverso “contaminazioni” e intrecci con le altre discipline, dal teatro alla musica alla danza. L’intento è dar vita a una scrittura scenica che fonde acrobazie e giocoleria, clownerie e illusionismo all’interpretazione dei personaggi. Scopo incantare e divertire un pubblico variegato e di tutte le età, tra aeree coreografie, oggetti volanti, effetti di luci e ombre.

La prima edizione: un grande successo.

La prima edizione della kermesse ha ottenuto un positivo riscontro da parte del pubblico, che ha seguito con interesse i sei appuntamenti. Significativa la presenza di giovani e giovanissimi spettatori.

In programma dal 25 settembre al 3 ottobre a Villa Pollini per due intensi fine settimana, c’è stata un’unica variazione sul programma. “La Commedia del Tango” è andata in scena al TsE di Is Mirrionis, invece che “en plein air” a causa del maltempo.

La mission del Cedac Sardegna.

Il CeDAC conferma la sua “mission” e la sua vocazione, nell’intento di favorire e promuovere la diffusione di una cultura teatrale – estesa a tutte le arti performative e alle varie forme dello spettacolo dal vivo – offrendo agli spettatori una panoramica della scena contemporanea italiana ed europea (e non solo) spaziando tra novità e classici, con una pluralità di proposte che uniscono il fascino di immortali capolavori e la modernità della nuova drammaturgia, nell’interpretazione dei grandi maestri accanto a giovani artisti e compagnie emergenti.

Il circo contemporaneo.

Focus su alcune delle più interessanti realtà del circo contemporaneo per la prima edizione di “Circo in Villa” a Cagliari: dal felliniano “Circus Maccus” di Virginia Viviano al travolgente “PopBins” degli Jashgawronsky Brothers, da “La Commedia del Tango – meravigliosa leggerezza!” de Los Guardiola, ovvero Marcelo Guardiola e Giorgia Marchiori, all’incantevole “Omino della Pioggia” di Michele Cafaggi tra iridescenti bolle di sapone, al duplice appuntamento con la Compagnia Nando e Maila – tra una divertente e acrobatica “Sonata per tubi” e il surreale “Kalinka” ovvero “Il Circo Russo come non l’avete mai visto” tra danze, giocoleria, gags e canzoni.

Le dichiarazioni della direttrice artistica Ciabattoni.

«Il giardino di Villa Pollini ci è parsa la cornice ideale, il “teatro naturale” per questa rassegna dedicata al circo contemporaneo. Il clima relativamente mite d’inizio d’autunno nel Sud Sardegna permette di sfruttare al meglio gli spazi all’aperto e realizzata grazie alla collaborazione con la Soprintendenza.“Circo in Villa” 2020 vuole essere un “assaggio” della molteplicità di forme e linguaggi, generi e stili del circo contemporaneo. La volontà è di dare spazio a una nuova generazione di artisti poliedrici, interpreti di quest’arte che sposa fantasia e tecnica, ironia e poesia».