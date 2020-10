Sanzioni per la mascherina a Olbia

Durante la scorsa nottata, ad Olbia, i militari della sezione radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno segnalato all’autorità amministrativa un cittadino marocchino di 38 anni, residente a Olbia, operaio, e un cittadino rumendi di 36 anni, anch’egli residente a Olbia, muratore, poiché, sono stati sorpresi in via Vittorio Veneto a camminare non indossando e non portando la mascherina.