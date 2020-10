“Totus impari po Su Sardu” promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito delle attività di tutela delle minoranze linguistiche parlate in Sardegna.

“Totus impari po Su Sardu” consta in sei laboratori gratuiti di musica e creazione di testi in lingua sarda che prenderanno vita e forma tra ottobre e marzo nei Comuni di Cagliari, Capoterra, Maracalagonis, Sarroch, Selargius e Sinnai ed è promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito delle attività di tutela delle minoranze linguistiche parlate in Sardegna.

I laboratori sono destinati ai cittadini residenti nei comuni sopracitati e si articoleranno in uno o due incontri settimanali (fino al raggiungimento di sessanta ore di formazione complessive), e verranno tenuti dai docenti Renzo Cugis, Stefania Liori, Maurizio Marzo, Emanuele Pittoni e Flavio Secchi, spaziando tra i generi musicali pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska.

Le sedi delle lezioni potranno essere scelte dagli allievi al momento dell’iscrizione in una rosa di sei diverse opzioni: la Biblioteca Emilio Lussu di Cagliari, la Casa Melis di Capoterra, il Teatro Ex Montegranatico di Maracalagonis, il Centro Famiglia di Sarroch, la Biblioteca Comunale di Selargius e il Centro Polivalente di Sinnai.

La conclusione dei laboratori – prevista per il prossimo mese di marzo – prevede una performance live finale con l’esibizione di tutti gli allievi coinvolti.

Le iscrizioni dovranno pervenire, dunque, entro e non oltre sabato 24 ottobre. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa di Synesis srl , operativa dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e raggiungibile ai numeri di telefono 070 3495368 – 375 5282076 e via email all’indirizzo totusimpariposusardu@gmail.com.

L’avviso e la documentazione sono consultabili e scaricabili cliccando sul seguente link.

“Totus impari po Su Sardu” fa parte di un progetto di tutela delle minoranze linguistiche parlate in Sardegna finanziato dalla L.482/99, artt. 9 e 15 – L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 – L.R. 3.07.2018, N. 22, art. 10, commi 4 e 5. L’intera attività è gestita dalla società Synesis srl.