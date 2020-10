Nella capitale – rende noto l’agenzia Agimeg – un terno giocato sulla ruota di

Roma sui numeri 13-16-18 ha pagato 22.500 euro, analogo importo vinto a Canicattini Bagni (SR) con i numeri 1-50-60 giocati sulla ruota di

Palermo. Terzo gradino del podio per i 13.050 euro vinti a Vallefoglia,

in provincia di Pesaro Urbino, con una giocata sulla ruota Nazionale.

Il 10eLotto premia invece Nuoro con una vincita da 30 mila euro, a fronte

di una giocata di soli 3 euro, premio seguito dai 20 mila euro centrati in provincia di Agrigento, a Sambuca di Sicilia.

Terzo posto per i 15 mila euro vinti ancora in Sicilia, a Castelbuono, in provincia di Palermo.

Nel 2020 Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per oltre 3,1 miliardi di euro. La singola vincita più alta

ottenuta con il Lotto è stata quella dello scorso 19 settembre da

373.500 euro, finita a Crema, ma oltre i 300 mila euro si segnalano

anche le due vincite realizzate a Borgo Val di Taro (PR) da 312.475 euro

e a Porlezza (CO) da 306 mila euro. Il 10eLotto ha invece già messo a segno due colpi da mezzo milione di euro, in entrambi i casi finiti al

sud, per la precisione a Taranto e Reggio Calabria. cr/AGIMEG