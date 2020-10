Lotteria di Beneficenza nelle scuole di Nuoro

Si terrà il 20 Ottobre con inizio alle ore 16, presso la Sala Consiliare del Comune di Nuoro, l’estrazione finale della Lotteria di beneficenza “Un Uovo per la Ricerca”, prevista inizialmente per lo scorso Aprile, rimandata successivamente per ottemperare alle disposizioni del decreto “Emergenza Convid-19” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Lotteria, promossa dalla Fondazione AIRC Comitato Sardegna, ha visto coinvolte le scuole della Provincia di Nuoro che hanno deciso di sostenere la ricerca coinvolgendo gli studenti in un’attività di raccolta fondi da realizzare in modo semplice e divertente.

Premio finale: Una creazione artistica di cioccolato fondente, gentilmente offerto dal campione italiano di Cioccolateria Frau Maurizio.

La Fondazione AIRC non persegue fini di lucro ed è anche grazie alle attività di ricerca fondi dei Comitati Regionali, il Comitato Sardegna ha oltre 25 anni di attività, che è in grado di finanziare i più validi progetti svolti dai laboratori italiani di ricerca oncologica.

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole.

Conta su 4,4 milioni di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente.