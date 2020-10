“La mia Mercedes” esce nella versione remix di DJ Gago

«L’incontro con Marco Cignoli nasce per puro caso grazie al web. Entrambi siamo iscritti a vari gruppi Facebook dedicati alla musica pop anni ’90 (decennio in cui siamo cresciuti) e proprio in una di queste community ho ascoltato il brano “La mia Mercedes” che mi è subito piaciuto – spiega il dj spagnolo Gago. – Senza che io lo sapessi, Marco aveva ascoltato alcune mie produzioni e mi ha contattato pochi giorni dopo per chiedermi se mi andava di remixare il suo pezzo. Mi sono subito chiuso nel mio studio di Barcellona a lavorare ed è nata una versione “super power” di questa bellissima canzone».

“La mia Mercedes” è un brano intimista, che racconta il desiderio (spesso l’ossessione) di trovare qualcuno o qualcosa, o più semplicemente un obiettivo, che ci permetta di alzarci dal letto il mattino con la voglia di affrontare la giornata.

«Un giorno, in un periodo in cui ero particolarmente depresso, chiesi a un mio caro amico quale fosse l’obiettivo delle sue giornate. Mi rispose: “Mettere da parte i soldi per comprarmi il mio modello preferito di Mercedes” racconta Marco. “Il giorno dopo, di getto, scrissi questa canzone, chiedendomi quale fosse la “mia” Mercedes, l’obiettivo salva-vita. È una canzone spontanea anche nel testo: quel “Mercedes Forever, Forever Mercedes” doveva essere provvisorio ma lì è rimasto, non ho voluto toccare nulla».

Il videoclip

Il video diretto da Marco Rosson e girato a Voghera, racconta i volti, i sorrisi, gli sguardi e i momenti di vera quotidianità vissuti tra Marco Cignoli e le persone che fanno realmente parte della sua vita. I protagonisti, infatti, non sono attori ma gli amici di Marco. Forse sono loro “la mia Mercedes” o forse, come racconta il finale, “la mia Mercedes” non è altro che saper convivere con il lato più oscuro di ognuno di noi.

Marco Cignoli: note biografiche

L’avventura artistica di Marco Cignoli prende il via nel 2009 e attraversa alcuni tra i più importanti mezzi di comunicazione esistenti: musica, televisione, radio e web TV.

L’esordio nella musica avviene nel 2010 con la pubblicazione del brano corale “Noi siamo qui”, scritto dal noto youtuber Michael Righini. Nel 2018 pubblica il singolo d’esordio “Can you love me” (prodotto da Alessandro Porcella), che raggiunge la top10 della classifica dei brani indie più suonati in Europa. Il videoclip ufficiale vince il Top Shorts Online Film Festival nella categoria “Best Song Music Video”. Nel giugno 2020 esce “Figlio Imperfetto”, frutto della collaborazione con Dj Sheezah, producer brianzolo già al lavoro con alcuni tra i più interessanti artisti della scena trap e hip hop italiana tra cui Vacca, Galup e KG Man.

Come reporter, nel 2012 avvia una collaborazione con Tele Pavia Web e un lungo matrimonio con Occhio Pavese, principale web tv del territorio. Nel 2013 è fondatore della web tv Jab Media TV, per la quale conduce, scrive e produce centinaia di eventi dal vivo, programmi e interviste a personalità di fama internazionale, collaborando con artisti come Mara Maionchi e Loredana Bertè.

Venerdì 11 settembre 2020 pubblica “La mia Mercedes“ il nuovo singolo registrato e missato da Axl Zardoni presso GoldenEye Studio di Cesano Maderno. Attualmente sta lavorando al suo primo album che uscirà nel 2021.

Marco Cignoli sui social