Due vincite di 100mila euro al 10eLotto. Il 10eLotto regala due vincite da 100mila euro ciascuna, la prima finisce a Villa Agnedo, in provincia di Trento, la seconda a Chiomonte,

nel Torinese. I vincitori hanno potuto centrarle grazie a delle estrazioni frequenti e con l’opzione Oro. Il Lotto tradizionale invece regala un terno da 22.500 euro a Ancora, grazie alla combinazione 9, 22, 73

giocata sulla ruota di Roma. Sempre a Ancona centrata una quaterna da 14mila euro sulla ruota di Bari.

Il concorso di ieri ha

distribuito complessivamente vincite per 27,4 milioni, il 10eLotto si è

attestato a 21 milioni di euro, il Lotto tradizionale ha superato i 5,7

milioni. Le vincite centrate dall’inizio dell’anno salgono così a 3

miliardi e 237,5 milioni circa. Nessun estratto tra i cinque centenari

in corsa, la classifica è quindi guidata dal 24 di Napoli che resta

nell’urna da 141 concorsi, seguito dal 28 di Bari a quota 138. Vengono

poi il 18 di Genova (non estratto da 106 concorsi), il 57 di

Venezia (a quota 103) e il 57 di Venezia, promosso centenario proprio

con il concorso di ieri. Sabato poi si potrebbe aggiungere il 37 di

Napoli, attualmente appunto nell’urna da 99 estrazioni.

Sardegnareporter.it sul 10elotto