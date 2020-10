Depressione. Sensibilizzazione in Sardegna

«Uscire dall’ombra della depressione». In Sardegna il percorso di sensibilizzazione per combattere la malattia, il 23 ottobre ore 11.30-13.00.

Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere è lieta di invitarla alla tavola rotonda regionale organizzata in forma virtuale

La depressione inoltre è ormai riconosciuta come la prima causa di disabilità a livello globale. È una malattia che ha un notevole impatto sulla qualità di vita di chi ne soffre e che comporta altresì un enorme dispendio di risorse socio-economiche.

Per combattere questa malattia e superarne gli stigmi, risulta quindi importante fare rete sul territorio coinvolgendo gli attori istituzionali e sanitari.

Per questo arriva in Sardegna il percorso di sensibilizzazione “Uscire dall’ombra della depressione”, organizzato da Fondazione Onda e patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, da SIP – Società Italiana di Psichiatria, da SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, da Cittadinanzattiva e da Progetto Itaca, con il contributo incondizionato di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson.

L’obiettivo dell’iniziativa, che ha già fatto tappa in Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Puglia ed Emilia-Romagna, e raggiungerà altre 2 Regioni italiane, è quello di promuovere azioni a livello territoriale per facilitare l’accesso alla diagnosi e alle cure più appropriate attraverso il coinvolgimento di Istituzioni e rappresentanti locali a livello medico, assistenziale e sociale.

Ne parleremo con:

Loredana Bergamini, Direttore Medico, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson

Graziella Boi, Direttore Dipartimento Salute Mentale Zona Sud, ATS Sardegna, ASSL Cagliari

Bernardo Carpiniello, Professore ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari

Liliana Lorettu, Professore associato di Psichiatria, Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali, Università degli Studi di Sassari

Claudio Mencacci, Presidente SINPF – Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda

Francesca Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva

Nicoletta Orthmann, Coordinatore Medico scientifico Onda

Marco Pistis, Professore ordinario di Farmacologia, Dipartimento di Scienze Biomediche (Sez Neuroscienze e Farmacologia Clinica), Cittadella Universitaria di Monserrato

Alessandro Zuddas,Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sez. Neuroscienze e Farmacologia Clinica

Per iscriversi e ricevere il link per collegarsi all’evento è necessario compilare il modulo disponibile al seguente indirizzo web: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Lu-chI-CT7eJEZp6CU979Q