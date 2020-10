4 italiani su 10 hanno un animale domestico: un vero e proprio membro della famiglia

Esistono diverse ricerche scientifiche che testimoniano come la compagnia di un animale domestico faccia bene non solo allo spirito e all’umore, ma alla salute di tutto il corpo in generale.

Eppure, non può bastare la scienza per spiegare gli effetti concreti che la vicinanza di un cucciolo ha su di noi, perché entrano in ballo emozioni impossibili da descrivere. Non a caso, sono numerosi gli italiani che hanno un animale domestico, e quest’ultimo viene spesso considerato al pari di un vero e proprio membro della famiglia, tanto da arrivare a spendere cifre importanti per lui: vediamo tutti i dettagli.

Quanti e quali animali domestici abbiamo in casa?

In Italia il 40% circa delle famiglie ospita un pet a casa propria, ed è chiaro che le preferenze principali vanno ai cani e ai gatti. Sono proprio i cani i preferiti dai cittadini italiani, essendo il 49% circa del totale, mentre i felini conquistano il secondo posto con una percentuale del 30%. Seguono poi altri animali domestici come gli uccellini, le tartarughe, i pesci e roditori come criceti, conigli e porcellini d’India. Naturalmente la lista include anche i cavalli e i rettili, insieme agli animali esotici.

C’è addirittura chi adotta un asino come animale domestico (0,4% in Italia). Cane o gatto? È anche una questione geografica: al Nord si preferiscono i secondi, mentre i cani sono i preferiti nelle regioni del Centro-Sud. Infine, come anticipato poco sopra, gli animali domestici vengono “vissuti” al pari di un figlio, un fratello o un parente stretto: in sintesi, l’amore nei loro confronti è smisurato.

Quanto spendiamo per i nostri amici a 4 zampe?

Fra alimentazione, giochini, accessori primari e spese mediche, i costi del mantenimento di un pet sono molto elevati. Stando agli ultimi dati di settore, nel nostro paese le famiglie spendono in media da 50 a 300 euro al mese, o almeno questo è quanto avviene nel 44% circa dei casi.

Ad ogni modo, cresce ogni anno la percentuale delle persone che spendono cifre elevate, e questo testimonia come ormai siamo sempre più attenti al benessere dei nostri pet, sia per quanto riguarda il cibo, sia per le cure mediche. Non a caso, sono sempre di più coloro che cercano i prodotti relativi alla veterinaria anche in farmacie online, in modo da farsi consegnare i migliori prodotti per la salute degli animali.

Naturalmente l’importo mensile dipende anche dal tipo di animale domestico che si ospita in casa, quindi in certe situazioni possono bastare anche 30 euro al mese o meno, come nel caso degli uccellini e dei pesci rossi. Qualche numero interessante? In Italia il comparto del pet food vale 2,5 miliardi di euro, mentre sale il pet fashion, ovvero gli outfit di lusso pensati per cani e gatti.

Oramai cani e gatti hanno cominciato a essere come dei veri e propri figli per noi, e le cifre che spendiamo per prenderci cura di loro lo confermano ampiamente.