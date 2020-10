Videogiochi, Orrico:”Quasi pronto il decreto per accordare credito imposta alle software house. Ma è un aiuto di stato e va quindi notificato all’UE.”

E’ alle battute finali il decreto attuativo che detta le disposizioni

applicative del credito d’imposta per le imprese di produzione di

videogiochi.

Lo ha spiegato ieri in Commissione Cultura alla Camera,

Anna Laura Orrico, sottosegretario di Stato del Ministero per i beni e

le attività culturali, rispendendo a un’interrogazione parlamentare

presentata dall’on. Antonio Palmieri di Forza Italia.

Inoltre Il decreto “ha avuto un iter istruttorio particolarmente complesso, anche in virtù delle peculiarità del settore interessato rispetto agli altri crediti

d’imposta riconosciuti nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, ma

tale iter, all’esito di approfondite interlocuzioni con la Commissione

europea e con l’associazione di categoria, risulta ad oggi

sostanzialmente completato” ha detto Orrico.

Il credito di imposta per le imprese che producono videogiochi non

rientra quindi tra le eccezioni ammesse dalla disciplina comunitaria sugli

aiuti di Stato, pertanto “deve essere notificato ai sensi all’articolo

108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

ai fini dell’autorizzazione di cui alla normativa generale in materia di

aiuti di Stato”.

Orrico ha spiegato inoltre che nella stesura del decreto,

è stata avviata “una complessa interlocuzione con la Commissione UE”,

il Ministero in particolare ha dovuto fornire “ulteriori dati e

formulato un’ampia serie di osservazioni, in particolare sulla natura

automatica dell’aiuto per i videogiochi, sulla necessità di evidenziare il carattere

culturale della misura e sulla necessità di assicurare l’effetto di

incentivazione dell’aiuto stesso”.

Il Ministero inoltre ha dovuto ritirare una precedente versione del testo, e ne ha dovuta redigere una nuova in cui recepiva le “indicazioni della Commissione UE e teneva in considerazione il parere che il Consiglio Superiore del Cinema e

dell’Audiovisivo ha formulato nell’ottobre 2019, “nonché delle

interlocuzioni con l’associazione di categoria IIDEA – Italian

Interactive Digital Entertainment Association (ex AESVI)”.

Si è arrivati così al testo attuale che “attualmente sottoposto alle ultime

opportune revisioni, sarà inviato nei prossimi giorni ai Ministeri

coinvolti al fine di acquisire il rispettivo parere (da parte del MISE)

e concerto (da parte del MEF).

Successivamente, il testo attuale sarà

notificato alla Commissione UE, alla cui approvazione è subordinato il

riconoscimento dell’aiuto”.

L’on. Palmieri ha quindi preso la parola per replicare e si è detto

insoddisfatto della spiegazione fornita dalla sottosegretaria Orrico. Ha

quindi annunciato che presenterà una quarta interrogazione sul tema:

“L’introduzione del credito d’imposta per le imprese operanti nel

settore del software videoludico costituisce un tassello importante per

costruire la via italiana al videogioco.

Tale incentivo quindi fornirebbe prospettive importanti a tanti giovani che si stanno affacciando nel mondo della nuova imprenditoria cche, nello specifico, funziona da remoto senza comunque rischi di contagio” ha infatti spiegato. lp/AGIMEG