17 nuovi casi a Oristano, in isolamento

Sono 17 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati oggi a Oristano. Tutti i soggetti sono in isolamento domiciliare. Anche questa mattina, da Palazzo Campus Colonna, il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna hanno diretto il tavolo di coordinamento con i dirigenti degli istituti comprensivi cittadini per il monitoraggio sulla diffusione del coronavirus nelle scuole cittadine.

Nessuna variazione rispetto a ieri nelle scuole.

Rispetto a ieri non si sono registrate sostanziali variazioni e nelle scuole dell’infanzia, nelle primarie e nelle secondarie sono sempre 9 le classi, oltre 100 gli alunni e numerosi i docenti in quarantena.

Il Sindaco del Comune di Oristano Lutzu ha poi voluto riunire la conferenza dei capigruppo per un’informativa sull’emergenza sanitaria in città e un confronto sulle prossime misure da adottare in caso di peggioramento della curva dei contagi.

“Al centro dell’attenzione c’è ovviamente la scuola – avverte il Sindaco Lutzu -. Siamo preoccupati per l’aumento dei casi e delle classi in quarantena. Siamo anche pronti a intervenire nel caso cui dal monitoraggio quotidiano si dovesse ravvisare un sensibile peggioramento”.

“Tutti i capigruppo intervenuti hanno manifestato grande preoccupazione – prosegue il Sindaco Lutzu -. Abbiamo convenuto che sia necessario fare di tutto per raffreddare la curva dei contagi. In questi giorni dedicati ai defunti ribadisco l’appello ai cittadini a non affollare i cimiteri, evitare gli assembramenti e ridurre il più possibile la permanenza davanti alle tombe dei propri cari. Rilancio anche l’appello ai giovani e alle famiglie: per Halloween state a casa. Occorre evitare le feste e le occasioni di incontro e tutto quanto non è strettamente necessario. Ragazzi state a casa. Genitori, sensibilizzate i vostri figli a comportamenti responsabili”.

Per effetto dell’aggiornamento odierno i casi positivi accertati in città dall’inizio di settembre salgono a 192 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 220), i pazienti guariti sono a 69 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 94), mentre i soggetti ancora in cura sono 121. I pazienti ricoverati in ospedale sono 15, di cui 12 per Covid-19 e 3 per altre patologie. Due i pazienti deceduti.

La situazione dell’isola.

Nell’isola oggi i contagi sono 325, in provincia 70. Si registrano 13 vittime (sono 227 in tutto).

I casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sono 9.431. Dei 325 nuovi casi, 220 sono rilevati attraverso attività di screening e 105 da sospetto diagnostico.

In totale sono stati eseguiti 267.615 tamponi con un incremento di 3.323 test. Sono invece 349 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (26 in più rispetto al dato di ieri), mentre è di 39 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.667. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.099 (+68) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 9.431 casi positivi complessivamente accertati, 1.885 (+89) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.509 (+43) nel Sud Sardegna, 846 (+70) a Oristano, 1.211 (+3) a Nuoro, 3.980 (+120) a Sassari.