Report incendi del 2 agosto 2020. Su un totale di 24 incendi in Sardegna oggi, in 10 è intervenuto il mezzo aereo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Si tratta di:

1 – Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Bonorva località “S’Ena ‘e Sunigo”,

dove sono intervenuti vari elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi, Anela, Bosa, e Fenosu (Super Puma e Eli Fenosu) e tre canadair. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Bonorva coadiuvata dal personale eliportato, da CFVABonorva, Ozieri, GAUF di Ozieri, Forestas Monte Borghesu Monte Traessu, Thiesi, Anela,Monte Pirastru, Monte Bassu, Mariani, i Volontari Prociv Illorai e Prociv Mores. le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, per via delle continue riaccensioni. Ancora attivi due fronti di 800 mt cad. Al momento stimati 2000 ettari di superficie bruciata.

2 – Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Orgosolo località “Mariane”,

dove sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo, Farcana, Sorgono e un Canadair. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Orgosolo coadiuvata dal personale eliportato, da CFVAOrgosolo, CFVA Gavoi, Autocolonna CFVA CA, Forestas Tuttavista, Basso Cedrino, Berchida – Montalbo, Lanaitto, Monte Novu, Montes – Iseri, Montes Iseri due squadre di Volontari, una squadra dei Vigili del fuoco. Iincendio d’interfaccia che ha interessato una superficie di circa 100 ettari, lambendo le abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:56.

3 – Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Sarule località “M.Mureddisonno”,

dove sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana, Fenosu e San Cosimo e due canadair. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Orani coadiuvata dal personale eliportato, da 7 squadre Forestas, una quadra Compagnia barracellare e da sei squadre di volontari. Iincendio d’interfaccia che ha interessato una superficie di circa 50 ettari di vegetazione, lambendo le abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:20.

4 -Prosecuzione dell’Incendio in agro del Comune di Uri località “Marroso”,

dove sono intervenuti 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu (Super Puma), Bosa e Limbara e un canadair. Hanno diretto le operazioni di spegnimento, ancora in corso, la Stazione di Ittiri coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra di Forestas, una squadra Compagnia barracellare, una squadra dei VVF e da 2 squadre di volontari di protezione civile. Iincendio d’interfaccia che ha interessato una superficie di circa 400 ettari di vegetazione, lambendo le abitazioni. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.

5- Incendio in agro del Comune di Borutta/Thiesi località “Binza Manna”,

dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu (Super Puma e Eli-Alà), un elicottero proveniente dalla base di Bosa e un canadair. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Thiesi coadiuvata da numerose squadre a terra.

6 – Incendio in agro del Comune di Ussana, località “Su Meriagu”,

dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Dolianova coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra della Compagnia barracellare di Ussana, 1 squadra di volontari di Monastir “Orsa S. Lucia). L’incendio ha percorso un canneto per una superficie di circa 1 ettaro di. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:42.

7- Incendio in agro del Comune di Genuri località “Zinnigas”,

dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere Barumini -Centro Urbanoi e una squadra della Compagnia barracellare di Setzu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di Coltivi, incolti e pioppi . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10.

8 – Incendio in agro del Comune di Sarraoch località “Coddu de sa cresia”,

dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Pula coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Sarroch -Sa Stria e da una squadra di volontari dell’associazione di Capoterra Santa Barbara. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:15.

9 – Incendio in agro del Comune di Masullas località “Pranu Basciu”,

dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Ales coadiuvata dal personale eliportato, dal GAUF-CFVA di Oristano (Gruppo Analisi e Uso el Fuoco), tre squadre Forestas e i VVF di -Ales. L’incendio ha lambito la periferia dell’abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:58.

10- Incendio in agro del Comune di Iglesias località “Cuccu Mannu”,

dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Pula e Marganai. Hanno diretto le operazioni di spegnimento la Stazione di Iglesias coadiuvata dal personale eliportato, due squadre Forestas, una squadra di volontarie altre forze di polizia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:13.

