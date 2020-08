Oristano. Da oggi si possono prenotare i biglietti gratuiti per la visione del film Billy.

Oristano.Il film è in programma il prossimo 3 settembre presso lo Spazio Giovani ed è inserito nella rassegna EFFETTO NOTTE,

organizzata da Comune di Oristano, Pro Loco, Fondazione Oristano e Associazione Band Apart, con la collaborazione dello Spazio Giovani.

Ricordiamo che sono a disposizione solo 199 biglietti, tutti omaggio.

Billy è un film di genere favola del 1991, diretto da Jean-Pierre Duriez, ambientato in un villaggio del Far West, abitato solamente da bambini.

Lo sceriffo, il prete, gli indiani, i cattivi, sono tutti bambini e bambine.

Trattandosi di bambini, è evidente che non possono cavalcare cavalli di dimensioni regolari.

Per questo il regista e il produttore hanno pensato di invitare un gruppo di ragazzi del Giara club di Oristano, coordinati da Antonio Casu, con i cavallini della Giara.

Sono loro che, a volte come protagonisti, a volte come controfigure, si cimentano in spericolate cavalcate, fino a proporre, in occasione della classica Fiera da villaggio western, la corsa all’anello e le spericolate pariglie della Sartigliedda.

Un film che, nonostante sia quasi introvabile, segna un passaggio importante per i protagonisti della nostra mini giostra equestre, oggi tutti adulti.