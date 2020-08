AgriTeatrí.  Doppio appuntamento con la comicità “silenziosa” di Nicola Virdis.

AgriTeatrí. Continua spedito, anche ad agosto, il lungo viaggio tra teatro, musica, cibo e arti della rassegna, che vede la direzione artistica di Ignazio Chessa.

Venerdì 7 e sabato 8 agosto doppio appuntamento con la comicità di Nicola Virdis, ospite di entrambe le serate,

con una girandola di gag e situazioni comiche che coinvolgono e divertono il pubblico.

Uno spettacolo molto originale che non è mai uguale:

infatti è il pubblico ad aiutare e guidare il Nerd nella costruzione della sequenza delle gag e a costruire insieme a lui, sul momento, la “scaletta” della performance.

Con la sua incredibile comicità, Nicola Virdis proporrà azioni sceniche, giochi musicali e trovate surreali utilizzando oggetti e situazioni rigorosamente anni 80,

facendo comprendere al pubblico un concetto molto originale: se sai perdere, forse hai già vinto.

Il pubblico sarà anche protagonista e “girando” insieme a lui con il tormentone “Turn Around”,

il fenomeno virale dell’anno, che ha portato Nicola Virdis a superare 5 milioni di visualizzazioni sul sito di Italia’s Got Talent. 60′ di risate senza dire una parola.

AgriTeatrí è il progetto nato dalla collaborazione tra Lo Teatrí di Ignazio Chessa con l’Agriturismo I Vigneti che hanno lanciato questo nuovo format che consente all’offerta culturale,

teatrale e turistica di incontrarsi e continuare a esistere nel pieno rispetto di quelle che sono le esigenze di sicurezza post COVID.

Le serate sono pensate per chi cerca il fresco e la quiete fuori città e in cui ci si lascia avvolgere prima dalla performance e poi, una volta finito lo spettacolo,

insieme agli artisti,

ci si rilassa nel magnifico prato degustando un piatto tipico della tradizione sarda in tutta sicurezza e in bella e buona compagnia per un terzo tempo di condivisione e simpatia.

Il progetto si avvale del supporto di professionisti del settore dello spettacolo che con coraggio danno un segno importante di ripresa,

dimostrando l’importanza di tutto il comparto per un rilancio delle economie turistico – culturali.

Vi aspettiamo e possiamo accogliervi in tanti.

Dopo la performance il viaggio continua nella tradizione gastronomica sarda. Serviremo, infatti, un piatto tipico accompagnato da un bicchiere dei nostri migliori vini.

La serata ha un costo di €25,00 e la prenotazione è obbligatoria.

INFO e Prenotazioni

Agriturismo I Vigneti

tel. +39 328 1358566 | e-mail info@ivigneti.com

evento fb https://bit.ly/agriteatri-alghero

Programma della serata

Accoglienza: ore 20.00

Inizio spettacolo: ore 20.30

Degustazione piatto tipico: ore 21.30

——————–

Direzione Artistica: Ignazio Chessa / Lo Teatrí Alghero

Scenografie: Marco Velli e Fabio Loi

Luci e service audio: Tony Grandi con Ensemble Laborintus.

Maria Antonietta Azzu (voce recitante), Claudio Gabriel Sanna (canto, chitarra e mandola), Angelo Vargiu (clarinetto), Lorenzo Sabattini (contrabbasso), Antonio Pitzoi (chitarra), Andrea Lubino (percussioni).

giovedì 27 agosto

Trio Lieto In … Canto

con Riccardo Pinna (pianoforte), Claudio Deledda (tenore), Rita Cugusi (soprano)

sabato 29 agosto

Mirco Menna Live

con Mirko Menna

*Il programma potrà subire modifiche / Gli spettacoli avranno luogo se si raggiungerà il numero di spettatori prefissato.