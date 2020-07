Porto di Cagliari: giovedì il webinar del Progetto GRRinPORT”

Questo primo webinar, in particolare, darà spazio alle attività in corso nel porto di Cagliari, mentre l’incontro di settembre parlerà delle attività in corso nel Porto di Livorno e in Toscana e di quelle portate avanti dai partner della Corsica.

Al webinar di Cagliari, oltre ai partner di progetto, parteciperanno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Prof. Avv. Massimo Deiana, Daniela Ducato che racconterà le esperienze comuni con le Industrie Verdi EDIZERO Architecture for Peace, e Matteo Ranalli, collaboratore dell’Università di Cagliari e ufficiale addetto alla protezione ambientale a bordo delle navi.

Il webinar si svolgerà sulla Piattaforma Teams. Per partecipare, potete compilare il seguente modulo https://forms.gle/V9yqr75mfmsJsEUj9 . Il giorno dell’evento riceverete un’email contenente il link per accedere al webinar.

GRRinPORT_locandina_seminarioWebinar_it_web