Pilleri(UGL) sul morto sul lavoro nell’Oristanese. “Ennesima vittima, è allarme sociale”

Pilleri (UGL): “Ennesima vittima sul lavoro, ormai è un allarme sociale che deve essere affrontato al più presto con un intervento forte e concreto da parte del Governo”.

E’ quanto afferma il segretario regionale UGL Sardegna, Sandro Pilleri, in seguito alla morte di un imprenditore di 71 anni, caduto in una macchina dei mangimi mentre lavorava all’interno della sua azienda ad Arborea, in provincia di Oristano.

“Non ci stancheremo mai – ha aggiunto Pilleri – di ribadire la necessità di avviare nuovi percorsi formativi per migliorare il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e di aumentare il numero dei controlli da parte delle autorità competenti.

L’UGL è in tour in tutta Italia con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta proprio a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche” ha concluso il sindacalista.