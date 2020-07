Al Comune di Oristano in pagamento i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020

L’Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Oristano ha messo in pagamento i contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (Legge 448/1998 art.27).

I beneficiari che hanno chiesto la riscossione tramite quietanza diretta devono presentarsi in qualsiasi Agenzia del Banco di Sardegna muniti di un documento di identità in corso di validità.