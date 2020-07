“La lettura è un dono”, benvenuto ai nuovi nati con un libro

Il dono di un libro ai nuovi nati rappresenta l’attenzione che le amministrazioni comunali di Arborea, Oristano e Zeddiani rivolgono alle nuove generazioni. La donazione interesserà complessivamente 163 bambini nati nel 2019 e in autunno verrà estesa ai nati nel 2020.

“Arricchire le occasioni formative di ogni bambino all’interno della sua famiglia, attraverso la lettura, sviluppando così curiosità e immaginazione, significa fare investimenti che guardano lontano, ai cittadini di domani” spiegano il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna.

Il progetto “La lettura è un dono” è stato elaborato dalle biblioteche dei comuni di Oristano, Arborea e Zeddiani nell’ambito del piano nazionale Biblioraising 4, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dall’ANCI, con il coordinamento della Scuola di Fundraising di Roma.

Il dono del libro è stato reso possibile dall’adesione alla filosofia del progetto dalla CRAI dei F.lli Ibba, dalla Cooperativa Latte Arborea e dal Club Service Soroptimist Oristano.

Il libro verrà consegnato confezionato in un kit che conterrà anche opuscoli con consigli di e sulla lettura e un buono spesa CRAI Sardegna per l’acquisto di prodotti per l’infanzia. La Cooperativa Latte Arborea offrirà prodotti della nuova linea Girau appositamente pensati per i bambini.

“Il libro “A fior di pelle” è stato scelto con cura dai bibliotecari all’interno delle proposte di “Nati per Leggere” – precisa l’Assessore Sanna -. Il programma Nati per leggere, a cui le biblioteche dei tre comuni aderiscono da tempo, ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.

Numerose ricerche scientifiche dimostrano che è fondamentale stimolare e offrire ai bambini occasioni di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive, fin dalle prime fasi della crescita. La lettura è una delle attività più efficaci in questo senso: leggere vicini e con continuità crea relazione e intimità tra adulto e bambino, influisce positivamente sullo sviluppo del linguaggio e favorisce l’apprendimento successivo della lettura, contribuendo in modo determinante al benessere dei più piccoli”.