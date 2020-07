Oristano. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale

Oristano. Il Presidente Antonio Franceschi convoca il Consiglio comunale il 9 e il 16 luglio

In 1^ convocazione per il giorno 9 Luglio 2020 (Giovedì) alle ore 18:00 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 16 Luglio 2020 (Giovedì) alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

AR (Istituto Storico Arborense). Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022. Ratifica deliberazione della G.C. n. 70 del 14/05/2020 avente ad oggetto: “Variazione urgente con i poteri del Consiglio al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4, d. Lgs. 267/2000“. Mozione urgente Cons.ri Puddu, Deriu, Pusceddu: “Ripristino prestazioni sanitarie per i pazienti non COVID 19. Istituzione Commissione Consiliare Speciale”. Mozione urgente Cons.ri Sanna- Federico-Obinu: “Acquisizione al patrimonio Comunale dell’area di interesse storico-culturale ospitante una porzione delle mura medievali, posta tra la Via Sant’Antonio e la Via Diego Contini”. Approvazione regolamento generale delle entrate tributarie e dei canoni CIMP e Cosap (Art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Proposta al Consiglio. Adozione definitiva piano di lottizzazione convenzionato in zona g2 in località Santu Giuanni (via Lisbona) denominato “Contu-Leoni”. Adozione piano di lottizzazione convenzionato, zona c2ru.f, Nuraxinieddu- Massa e più. Adozione del piano di lottizzazione convenzionato Terre Verdi in zona c3.f nella frazione di Nuraxinieddu – Proponenti Elena Perra e più.

9.Ordine del Giorno: Istanza finalizzata all’istituzione di un tavolo tecnico-politico per la messa in sicurezza urgente dell’incrocio tra la S.P. 57 e la S.P. 68 presso Tiria e alla riduzione dei limiti di velocità lungo la S.P. 68 tra il km 7,000 e il km 9,700.