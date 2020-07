Questa mattina ad Asseminello la compagine di Walter Zenga è tornata subito al lavoro per preparare la sfida contro la squadra di Gasperini. La seduta odierna è stata suddivisa in due gruppi: i giocatori che più minuti nelle gambe hanno svolto un lavoro di scarico in palestra; per gli altri, invece, esercitazioni di riscaldamento con la palla e partitella su campo ridotto.

Il mister, però, ora deve affrontare una vera e propria emergenza infortuni. Dalla sfida contro il Bologna, infatti, Luca Ceppitelli, Sebastian Walukiewicz e Luca Pellegrini sono usciti dal campo malconci. I primi due risentono di un fastidio muscolare, mentre il giocatore di proprietà della Juventus una contusione alla caviglia sinistra.

Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Birsa, Klavan e Oliva. Assente Pereiro.

La nuova seduta di allenamento è fissata per domani pomeriggio.