A Porto Torres la presentazione del libro “Missione Sardegna. Il giro della Sardegna in bici senza soldi”

Tornano all’Antiquarium Turritano di Porto Torres Le colazioni di Re Barbaro, gli appuntamenti mattutini per ritrovare il piacere di stare insieme e discutere di archeologia e di cultura nella suggestiva cornice dell’Area archeologica di Turris Libisonis .

Il primo degli incontri in programma si terrà sabato 11 luglio 2020, alle 10.00, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres e sarà dedicato al libro di Cristian Buzzelli, dal titolo: “Missione Sardegna. Il giro della Sardegna in bici senza soldi”.

L’autore, travel blogger e influencer, racconterà il suo giro in bicicletta in Sardegna senza soldi, un tour in 24 tappe, compiuto nel settembre del 2018, intriso di gioie, difficoltà e dubbi. Una sfida nata dalla promessa fatta da Cristian alla madre in fin di vita di portare nel mondo i suoi insegnamenti: sorridere sempre, anche se va tutto storto, rispettare gli altri, aiutare il prossimo.

La missione, basata sull’exploit fisico, vuole dimostrare che nel mondo esistono tante persone generose, pronte a fare del bene incondizionatamente. E così è stato: nel libro si racconta la generosità del popolo sardo e l’intero ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficienza all’Associazione Maruzza ONLUS della Regione Marche che sostiene le cure pediatriche palliative.

L’evento è gratuito ed è consentito l’ingresso ad un massimo di 20 persone. Per partecipare è necessario prenotare al numero: + 39 079514433 o scrivere all’indirizzo mail: drm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it.

